Disfruta el último fin de semana del 51 Festival Internacional Cervantino

León, Gto.- El festival Internacional Cervantino vive a partir de este viernes su último fin de semana para despedir su edición 51, con los mejores eventos de teatro, música y danza.

Después de una gran variedad de artistas de Estados Unidos y Sonora, invitados de honor de esta edición, y de 31 países más, los escenarios inician a prepararse para el mejor de los cierres.

Sonora participó con alrededor de 550 artistas en 120 eventos, mientras que el estado de Guanajuato, anfitrión del festival, presentó su Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, la Banda de Música del estado de Guanajuato, la Compañía de Teatro Ópera de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, entre otros talentos.

El Festival Internacional Cervantino también fue una oportunidad única para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, el 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninov, el 95 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 30 aniversario de Tambuco y el 65 aniversario del Cine Club de la Universidad de Guanajuato.

Para el cierre que comienza desde este viernes se presenta el dueto chino con Dan Zhu en el violín y el francés Julien Quentin en el piano, quienes se presentarán en el Templo del Señor Santiago Apostol en Marfil.

Dan es considerado uno de los ejecutantes del violín más preciados de la actualidad y rendirá un homenaje a Johannes Brahms con motivo del 190 aniversario de su nacimiento, interpretando las tres sonatas completas para violín y piano en las que el compositor alemán muestra sus grandes poderes creativos.

En el tempo de la Compañía, se presenta “Tambuco, Ensamble de Percusiones de México”, en el 30 aniversario de la agrupación, y realizan un concierto conmemorativo dirigido por Ricardo Gallardo.

La percusión, la diversidad de sus instrumentos, colores, texturas y lenguajes, han sido la materia prima del trabajo de Tambuco, que durante 30 años ha logrado consolidarse como uno de los ensambles de cámara más originales de la actualidad. La agrupación ha sido nominada cuatro veces al premio Grammy y es considerada como un bien cultural invaluable en México.

En pastitos a las 10 de la noche se presenta en teatro libre, “Mystica Salvaje, La Salamandre”, jugando en la frontera entre el performance y el ritual, este espectáculo es un cuento atemporal que nos lleva al viaje iniciático de una mujer.

Es una historia silenciosa tejida por música y luz, utilizando el lenguaje universal del cuerpo y las emociones. Inspirada en cuentos, ritos y celebraciones de todo el mundo, destaca la relación simbólica y metafórica del hombre y los elementos.

Para el sábado, en el Auditorio del Estado, se presenta la “Beijing Dance Theater”, el cual narra la búsqueda de la humanidad durante mucho tiempo de un hogar espiritual, un lugar para descansar nuestras almas.

Sin esta nostalgia espiritual, estamos perdidos en lo corpóreo. A pesar de nuestras mejores intenciones de examinar la vida desde la perspectiva de la belleza y de criticar el mundo con nuestra experiencia, necesitamos reconsiderar dónde se origina nuestra guía espiritual.

En la explanada de la Alhóndiga de Granaditas se presenta “Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar y Coro de la Universidad de Guanajuato”, The Zamar Experience.

Son la sensación del góspel que se ha vuelto viral con más de 100 millones de visitas solo en YouTube. Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar trascienden las fronteras culturales con sus nuevas adaptaciones de góspel, en las que mezclan esta música espiritual con R&B, el pop de artistas como Prince, Janet Jackson y Wilson Phillips, y éxitos del teatro musical como Hamilton, El Rey León y Dear Evan Hansen. Originarios de Augusta, Georgia, sus actuaciones son inspiradoras y edificantes, muy rápido descubrirás que las voces están fuera de serie. Su misión es literalmente "cambiar la atmósfera" de un espacio y promover la positividad y la alegría.

Para el domingo en el Teatro Juárez, se presenta el “Ballet Hispánico”, que es considerado unas de las coreógrafas más solicitadas de la actualidad, presenta Línea Recta, una obra poderosa y resonante que explora un aspecto intrigante del baile flamenco: la ausencia notoria de pareja física.

Finalmente, el cierre será con la banda de “Arturo O´Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra” y el “Colectivo Conga Patria Son Jarocho”.

La Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO) contará con composiciones del padre de Arturo O'Farrill, el legendario compositor y arreglista de origen cubano Chico O'Farrill, quien se trasladó a México en 1957, donde vivió con su esposa y su familia hasta 1965; mientras vivía en México, compuso la Aztec Suite, que se grabó en 1959 con el conocido trompetista Art Farmer. Esta sigue siendo un clásico de la música de Big Band.