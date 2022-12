Tras detención de colombianos, Alejandro Navarro es amenazado

GUANAJUATO, Gto.- Luego de que elementos de seguridad Ciudadana lograrán la detención de tres personas de origen Colombiano al ser señalados por presunta extorsión a través de los préstamos “gota a gota” en la capital del estado, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña reveló estar siendo víctima de amenazas.





Recibe alcalde de Guanajuato amenazas.





En entrevista el primer edil capitalino manifestó que de manera recurrente a través de su red social Facebook o whatsApp es común que los usuarios manifiesten su descontento por las acciones tomadas en su gobierno, sin embargo estas incrementaron luego de que se detuvo a las personas de nacionalidad Colombiana, además de subir de nivel a amenazas.

“En lo personal he recibido amenazas a través del faceboo y whatsApp, que la verdad es que no les pongo mucha atención, pero ya se quien los representa y quien podría ser un presento responsable”, agregó.

Navarro Saldaña explicó que en las amenazas que recibe, se le advierte que pare con los operativos, que los deje laborar o de lo contrario asumiera las consecuencias en su contra o de su familia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Manifestó que la detención de los dos hombres y una mujer se realizó conforme a derecho y obedeció a denuncias que los propios comerciantes han manifestado contra estas personas.

“Las amenazas siempre han sido, pero con la detención aumentaron, por supuesto que me cuido, me protejo, pero no les hago caso, porque a mí no me van a venir a amedrentar. No vamos a frenar, no vamos a parar”

El munícipe Guanajuatense negó que la detención sea dirigida hacia alguna persona en particular, sino que obedecen a trabajos de prevención, “cuando los detuve yo no sabía que eran Colombianos, me dijeron mira esos sujetos y los seres humanos somos iguales, pero ya cuando se detuvieron y se les encontró el dinero, las impresoras, las libretitas, es cuando se les pide sus documentos y nos damos cuenta que no son mexicanos”.





Pese a amenazas, asegura no detendrá operativos en la ciudad.





A pregunta expresa sobre la demanda que el representante legal de los Colombianos detenidos, Luis Carlos Vidaurri Rivera emprenderá contra el municipio por presunto abuso de autoridad, Navarro Saldaña no ahondo en el tema y se limitó a contestar que la detención fue bajo derecho.

“Su situación migratoria no es legal y el protocolo dice que se tienen que entregar a las autoridades migratorias y fue así como se hizo, se detuvieron, no tenían sus permisos, no sabían de dónde procedía el dinero que portaban. No es una cacería de ir contra alguna personas, hay denuncias y las denuncias también pueden ser anónimas”, reiteró.