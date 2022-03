Transportistas confían en el trabajo del actual gobierno

A un año de que aumentó a la tarifa del transporte público de ocho a 10 pesos misma que sigue sin hacerse oficial; los transportistas señalaron que fue un problema que la administración anterior no pudo resolver o no quiso resolver, sin embargo, confían en el trabajo y el interés que el actual gobierno ha puesto en el tema.

Roberto Calvillo, presidente de Transportes Villa de Barahona, señaló que esperan la instalación de la Comisión Tarifaria Mixta, para que se atienda este problema que dejo la anterior administración dejo en el aire y destacó que el Gobierno de Cesar Prieto, ha puesto interés en el asunto al ser un problema heredado.

Nuevo estudio deberá contemplar cosas que en el anterior estudio no como la pandemia y costos e incrementos .

“Por desgracia, esta administración la está tocando resolver los problemas que la administración anterior no pudo resolver o no quiso resolver, no lo sabemos, pero es conocido que los transportistas de la cooperativa que representamos, tuvimos confrontación con la administración anterior y esperemos que esto no haya provocado que se suspendiera el trabajo que debieron de haber realizado(…) pese a ello nosotros hemos tratado de mantenernos dando el servicio de acuerdo a las capacidades y posibilidades que nos permite la cuestión económica” dijo.

Ante el nuevo estudio tarifario que proyecta hacer la actual administración, Roberto Calvillo señaló que respetarán y apoyarán en lo que puedan; explicó que si se requiere hacer un estudio, seguramente habrá que contemplar muchas cosas que en el anterior estudio no salían por cuestión de pandemia, por los costos que incrementaron, por ello, el estudio que hagan seguramente servirá para que tomen determinaciones.

Fue en diciembre del 2020 que la administración anterior realizó un estudio tarifario que encabezó la Dirección de Movilidad y Transporte, mismo que la Comisión Mixta Tarifaria aprobó para que se subiera al H. Ayuntamiento para ser aprobado, sin embargo, terminó la administración de Beatriz Hernández y el ajuste tarifario nunca fue aceptado

Desde el 15 de febrero del 2021, las 10 líneas de transporte que existen en el municipio mantienen la tarifa de 10 pesos a causa del déficit de ingresos generado por la pandemia y a que por tres años no se había modificado el costo.