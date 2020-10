Tradicional cabalgata al cerro de Culiacán deberá esperar

Jaral del Progreso, Gto.- La tradicional cabalgata al cerro de Culiacán que data del año de 1985 fue suspendida en mes octubre a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este evento ha llegado a concentrar a casi mil 500 jinetes y más de tres mil personas.

Nicolás García Diosdado junto con el Padre Carlos Franco fue el iniciador de esta tradición hace 35 años, fiesta que que ha llegado a traspasar las fronteras del municipio y atraer a visitantes de este y otros estados de la república mexicana.

El cronista vitalicio de esta ciudad, Florencio Ramírez Martínez dice además de otras cabalgatas que se realizan al cerro -cuya altitud es de dos mil 834 metros sobre el nivel del mar- la del 12 de octubre es muy importante y reúne a gran cantidad de visitantes.

En este mes no se llevó a cabo la cabalgata debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que es una de la únicas ocasiones en que este evento deja de realizarse en la forma tradicional en que se había venido llevando a cabo, con una alta concentración de personas que acuden al cerro a recorrer los cerca de 13 kilómetros desde la falda hasta la cúspide.

Generalmente es organizada por los cabalgadores de Victoria de Cortazar, localidad de este municipio y consiste en subir a caballo a pie el cerro de Culiacán, sitio en el que se centra esta fiesta regional ya que acuden vecinos de los municipios que abarca esta montaña.

Por su posición geográfica, explica el cronista, abarca este y los municipios de Cortazar y Salvatierra, sin embargo el acceso empedrado desde la falda del cerro se localiza en esta localidad y desde ahi se asciende.

“El municipio tiene una carretera empedrada desde ahí suben y bajan en la punta hay varias antenas de repetidoras de televisión, de ferrocarriles, de Comisión Federal de Electrificadad, hay 20 antenas en promedio, pero predominan las de los canales cinco y siete. La más alta tiene más de cien metros de altura”, explica Florencio Ramírez.

El cronista vitalicio considera a esta como una fiesta “muy bonita, por que muchos suben a caballo el 12 de octubre, muchos en vehículos, las familias...Se celebra primero una misa por el sacerdote. Viene gente de Celaya, Irapuato, Salamanca, las mismas gentes que radican en Estados Unidos y que vienen a este festividad, Se hace bonita convivencia”.

En esos festejos los visitantes no llevan comida, ya que gente de región regala diversos antojitos mexicanos, pozole, tamales, gorditas, carne asada...ahí convive la gente.

“Luego de la misa, bajan a la silleta a medio cerro que es ujna planicie del tamaño del campo de fútbol...”, dice y luego aclara que este año es atípico ya que no se llevó a cabo este celebración para seguir las normas sanitarias por el coronavirus que es algo muy delicado...por so no se realizó”, señala.

Señala que “Nicolás García Diosdado era muy carismático y le gustaba mucho eso. Participaba también en cabalgata de Cristo Rey en el cubilete...allá rezaban el Santo Rosario. Todo era con mucho orden, incluso no se permitía que bebieran cerveza”.

Explica que el día 11 de octubre por la noche llegaban a Victoria de Cortazar los cabalgadores y se les daba hospedaje. Ya por la mañana se celebraba la misa en el templo de Victoria de Cortazar. Luego salían en tres líneas de Cabalgadores, una portando la bandera de la Cruz, otra la de México y otra la del del Vaticano y recorrían el camino.

Aclara que para subir hay que llegar a Victoria de Cortazar, que pertenece al municipio de jaral-. Hay mucha confusión, por que hay gente que cree que pertenece a Cortazar, Guanajuato. “Es la subida al pie del cerro y hacia el lado sur esta la subida...en la comunidad El Colorando. Hay que subir 13 kilómetros en zig, zag y no cruzara ninguna barranca”.

Señala que “es un encanto conocerlo (el cerro) porque es una belleza. Tiene la circunstancia de ser un cono perfecto invertido, que representa la misma figura desde cualquier punto cardinal que se vea. De ahi se ve la laguna de Yuriria, se ve Celaya, León, Irapuato... muchas ciudades. Sobre todo el campo verde al ser zona cien por ciento agrícola...las barrancas...tiene sus cuevas...”.

Dice que hay vestigios arqueológicos. “En todas las elevaciones los hay, por que los indígenas tenían se instalaban en lugares altos y cerca de los río por que gustaban de pescar...Jaral del Progreso tiene la bendición del creador de que por aquí atraviesa el río Lerma. Por la parte sur donde entra se divide en dos brazos, dos ríos pequeños que circundan a Jaral y cuando sale por valle se vuelve a unir el río y es uno de los ríos mas importantes de México”.