Trabajos de conservación evita que las momias sean expuestas: INAH

GUANAJUATO, Gto.- La colección de Momias Viajeras no podrán ser expuestas durante el próximo festival de ´Día de Muertos y Túnel de Tradición´, y ello se debe a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aún realiza trabajos de conservación y estudio de los cuerpos áridos, informó la directora del centro INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores.





Señaló que la calle Subterránea, el Aeropuerto del Bajío ni el zócalo de la Ciudad de México son espacios en lo que el gobierno municipal de Guanajuato exponga a la colección de Momias.

Afirmó que la dependencia a su cargo tiene como compromiso el preservar la conservación de las Momias, cuerpos a los que actualmente están próximos a iniciar la siguiente etapa de estudio.

En ese sentido, aseguró que el municipio de Guanajuato deberá de buscar otro tipo de atracciones para que durante el festival a realizarse a finales del presente mes los turistas y visitantes puedan disfrutar. “Ahorita no se pueden sacar, no importa si son las Momias viajeras de Sangre de Cristo, el INAH no lo va a permitir”.

E incluso manifestó que lo antes expuesto ya fue dialogado con el equipo de trabajo del primer edil capitalino, Alejandro navarro Saldaña a quien se le informó sobre la tercera etapa de estudio de las momias que encabeza la dependencia federal.





Por otra parte, la funcionaria federal descartó que sea el INAH quien tenga que responder por la demanda de 47 millones de pesos que los propietarios de Casa Colorada emprendieron contra del municipio de Guanajuato, tras la suspensión de obra.

De manera categórica, Hernández Flores sostuvo que no es posible que el INAH absorba una demanda que se inició contra el municipio. “Si están demandando al municipio no pueden pasársela al instituto, así de fácil. La demanda es al municipio (…) si una persona demanda a otra, no se la puede pasar a una tercera”.