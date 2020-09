Trabajan normal en módulos de canje de placas

Los módulos de canje de la ciudad continúan trabajando de manera normal y bajo las restricciones sanitarias impuestas por el sector salud.

Luego de que el pasado 1 de septiembre comenzará el proceso de replaqueo en el municipio, donde se suscitaran fallas en el sistema causando la molestia de la ciudadanía.





La Organización Editorial Mexicana (OEM) realizó un recorrido a las oficinas de cobranza situadas en la ciudad, para verificar con la ciudadanía la eficiencia del servicio.

“Me han atendido muy bien, de hecho me toco la cita a las 10 llegue y enseguida me pasaron, no había tanta gente, solamente los que estaban con los asesores”, dijo Ángel Rea.

“Si me entere que al principio hubo problemas con el sistema, pero en mi caso no ha sido así, saque mi cita por internet y me atendieron a la hora que llegue, obviamente me proporcionaron gel antibacterial”, señaló Ricardo Pérez.

“Si me han atendió muy bien, pero no he sacado mi ficha para el canje, porque mis datos no entran y estoy esperando haber que me dicen sobre mis datos” Pedro Ramblas.

El programa estatal de Canje de Placas 2020 consiste en el intercambio de placas metálicas y tarjetas de circulación de manera gratuita con la finalidad de actualizar la información del padrón vehicular, el canje será gratuito para aquellos contribuyentes que realicen el trámite del 1 de septiembre al 31 de diciembre.