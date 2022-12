Trabaja SSPE en prevención de asaltos, robos y extorsiones

Con la fluidez económica que representa el fin de año ante el pago de prestaciones laborares, se han empleado capacitaciones de autoprotección para prevenir asaltos, robos y extorsiones, a través de varias instancias que conforman el Consejo Coordinador Empresarial vinculadas principalmente con el gobierno del estado por medio de la Secretaria de Seguridad Pública, informó Carlos Arroyo González presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles.

Local Afinan operatividad para resguardar pago de prestaciones de fin de año

“Nos han estado brindando apoyo a todas las asociaciones civiles y que integramos este esfuerzo para ponernos en contacto con las autoridades de mandar lo que está en sus manos en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública para tener a disposición todos los medios de denuncia, así como los recorridos de vigilancia, ya que una de las principales causas de que esto ocurra es que no tenemos una cultura de la denuncia, ahorita se acercan fechas importantes en las que empieza a fluir más dinero, entonces estamos haciendo estrategias para estar más capacitados en cuestión de autoprotección”, refirió.

En este sentido, el presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles se están proporcionando capacitaciones a través de varias instancias que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, aunado a ello, reconoció que en estos sectores no se cuenta con algún reporte de extorsión o situación que atente en contra de los bienes o la tranquilidad de los agremiados; “esperamos que así siga lo que resta del año, aunque no deja de existir el temor que todo depende del flujo de efectivo y empiezan a incrementar el número de incidentes, pero en general es que ha estado tranquilo este último tramo del año”.

Respecto a las medidas para evitar el robo de prestaciones esta temporada mencionó que es importante, informarse al respecto al tema de asaltos, robos y extorsiones, como no acudir a altas horas de la noche a realizar retiros de efectivo, no hacer retiros de grandes cantidades, así como no compartir en redes sociales, ni a terceros las cantidades a percibir esta temporada, además de que se espera una mayor presencia de elementos de seguridad.

“Salamanca es una zona de mucha economía, tiene mucha movilidad, por lo que esperamos se incremente la presencia de las fuerzas de seguridad, ya tenemos a la Guardia Nacional, pero en seguridad nunca van a sobrar, siempre vamos a estar necesitados de esa parte”, concluyó.