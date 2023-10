Baja demanda del servicio obliga a reducir frecuencia de rutas del transporte público

La reducción en el número de unidades en el sistema de transporte colectivo, obligó a algunas rutas a disminuir la frecuencia en sus recorridos; de acuerdo al presidente de la línea de transporte Villa Barahona Roberto Calvillo Ramiro, este fenómeno surgió a consecuencia de las afectaciones que causó la pandemia, ya que la reducción de usuarios repercutió en no poder generar utilidades para que los concesionarios renovaran el padrón vehicular que cumplió su ciclo de servicio durante ese período.

En este sentido, usuarios de la ruta 13, denunciaron que la línea ahora pasa con menos frecuencia que antes, lo que de acuerdo al representante transportista deriva de la falta de unidades y conductores, por lo que la frecuencia con la que hoy pasa es de hasta 25 minutos, cuando antes era de 10.

“Tenemos menos vehículos que los que prestaban regularmente el servicio, desde la pandemia la gente se quedó sin dinero, y ahora tenemos menos carros, si antes teníamos una frecuencia de 10 minutos ahora la traemos de hasta 25 minutos, pareciera ser que no están pasando, sin embargo, la realidad es que se tardan más en pasar, porque tenemos menos vehículos, esa es la razón”, explicó.

Sin embargo, Calvillo Ramiro dijo que esta situación no es exclusiva de una sola ruta o empresa de transporte, ya que en su mayoría se vieron afectados por el aislamiento social de la pandemia, periodo en el que vencieron muchos modelos de vehículos que fueron sacados de circulación y que ante la falta de utilidad no han podido ser renovados.

“Aunque ya tiene que pasó la pandemia el número de pasajeros que movíamos nos e ha recuperado, nuestros ingresos son menores y no tenemos el número suficiente de vehículos, no es algo privativo de una sola ruta, son muchas 7, 4, 10, 14 y la 3 que ya no existe, debido que en la pandemia se vencieron los modelos y no hay dinero para renovar, en este tiempo hacíamos mil pesos de ingresos y gastamos 850 en combustible, el resto para las cuentas, nos acabamos los camiones porque no hubo para el mantenimiento”, detalló.

En síntesis, puntualizó que esta reducción a la frecuencia y al número de unidades que presta el servicio, es el reflejo del decremento de usuarios, “todas las empresas se han visto afectadas por el tema de los vehículos, no es que no se esté dando el servicio, el servicio es menor, porque la cantidad de pasajeros es menor”, concluyó.