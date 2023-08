Tocan puertas por otro lado para gestionar obras para Salamanca

"No dejaré que hagan la tarea por mí, por eso estoy tocando puertas en otro lado para pública inversión de obra pública en el municipio", aseveró César Prieto Gallardo, sin embargo comentó que el estado está haciendo lo correspondiente en la atracción de inversiones a nivel estatal y municipal.

"En el tema de inversiones económicas de proponer, creo que el estado ha cacho su trabajo de ir a buscar empresarios que inviertan en Salamanca o en Guanajuato. En lo particular no me gusta que me hagan la tarea, por mi cuenta he salido a otros lugares para atraer inversión y este es el resultado, poco a poco traemos inversión directamente con el Gobierno Federal o con las empresas", explicó César Prieto Gallardo, Alcalde de Salamanca.

El edil salmantino, manifestó que es importante que para el municipio de Salamanca le toque una parte igualitaria de la deuda solicitada por el estado, ya que el municipio de Salamanca es el cuarto lugar en población y uno de los cuatro más importantes del estado de Guanajuato.

"En obra pública estamos esperando, no es lógico que si son 15 mil millones de pesos, la lógica es una distribución equitativa y acorde ya sea al Producto Interno Bruto o tema de la balanza comercial o tema de población que es lo que creo que debe de privilegiarse; en el caso de Salamanca que somos el cuarto municipio en importancia y población hasta este momento somos el lugar el 36 de 46 municipios del estado, no ha venido la inversión del estado aquí en Salamanca", manifestó.

Por lo que el edil salmantino dijo desconocer cuál sea el motivo por el cual no se haya presentado inversión en materia de Obra Pública en el municipio Petrolero.