Estiman pérdidas en casi 300 mil hectáreas de cultivos por sequía en Guanajuato

Guadalupe Zamora, presidente del Comisariado Ejidal de Encino del Copal, explicó que de las más de 300 mil hectáreas de temporal que hay en todo Guanajuato, sólo 10% podrá cosechar, pues las demás se perdieron por la falta de lluvias.





Las heladas que están por llegar pueden ser de ayuda para combatir plagas.





En entrevista con El Sol de Irapuato, Guadalupe Zamora comentó que los campesinos que han comenzado a cosechar se dieron cuenta de que sólo pudieron rescatar 10% de su producción, la cual la dejarán para alimentar a sus animales, pues ni siquiera sirve para el autoconsumo.

““Ya casi es momento de que se coseche lo que se plantó durante el año, pero en los campos de Irapuato, el estado y algunas partes del país no habrá nada que cosechar, porque no se dio nada por la sequía”, señaló.









Añadió que por la falta de almacenamiento de agua tanto en presas como bordos, tampoco se ha establecido por ahora qué tipo de cultivo se dará en el ciclo otoño-invierno, en tanto que algunos no sembrarán, pues no tienen para comprar semillas, mucho menos todos los insumos, como fertilizantes, para que se logre la producción.

“Se decía que el garbanzo se estaría plantando, pero me parece que esto no saldrá bien, ya que no existe humedad en la tierra, al no haber riego por gravedad, debe ser forzosamente riego por bombeo”.

Por ello, dijo que es urgente que sea activada la declaratoria de zona de catástrofe en Guanajuato, para que sean cobrados los seguros y la gente del campo no quede descapitalizada.









Informó que los precios que se estarán viendo del maíz y por el sorgo serán más bajos que antes tanto por pieza como por tonelada.

“Se cree que habrán de 12 a 13 toneladas de maíz por hectárea y de sorgo entre seis toneladas, con un precio de 4.20 por pieza, cuando hace tiempo el precio era de seis pesos; las toneladas tanto de maíz como del sorgo serán de cuatro mil 800 pesos, por si algo nos faltara”.

Guadalupe Zamora dijo que por esta razón no les preocupan las heladas que se pronostican, pues muchos no sembrarán en esta época del año.

“Aún no se han registrado heladas en los campos, esperamos que no sean tantas, pero de igual forma éstas nos ayudarán a que algunas plagas mueran sin necesidad de usar pesticidas”.