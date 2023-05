Tabaquismo una adicción silenciosa

Una de las adicciones principales que se adquieren desde la adolescencia es el tabaquismo, de acuerdo a la última encuesta del sector salud en Salamanca se dio a conocer que el consumo de tabaco ha aumentado un 12% en estudiantes del nivel básico; en este contexto Carlos narró para El Sol de Salamanca las complicaciones médicas que ha enfrentado a lo largo de 23 años, así como dos de sus recaídas por dejar esta adicción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo empecé precisamente a fumar en la secundaria, por moda, pero me volví adicto, porque esto no es un hábito, hay que empezar aceptar las cosas como son y no disfrazarlas, porque debido a eso justificamos no solo esta si no cualquier adicción (…) creo que el comenzar a fumar fue la peor decisión de mi vida hoy mi salud se ha deteriorado tengo bronquitis aguda, lo que hace que no pueda hacer actividades físicas y me tenga que cuidar mucho de los cambios de temperatura, por qué cualquier enfermedad respiratoria que me dé pone en riesgo mi vida”, contó Carlos.

Local Salamanca presentó un incremento del 12% en consumo de tabaco en adolescentes

A pesar de ser consciente de esta situación el dejar de fumar no ha sido una opción definitiva para el cuidado de su salud; “cada persona es diferente y el daño también, yo una vez quise dejarlo por presión de mi familia y no duré más que dos semanas, pero hace unos cinco años si le paré porque me asuste empezaba a toser con sangre y me dolía el pecho al respirar y ahí si dije por mi ya no, pero después de tres años volví a recaer a pesar de que tengo esta enfermedad no lo he dejado del todo, aunque si he reducido la cantidad de cigarrillos, antes me llegaba a fumar media cajetilla al día y lo justificaba que era por presión del trabajo y no”.

Ante ello, Carlos invitó a la población adulta a estar pendiente de los jóvenes ya que en esta etapa es en la que dijo, pueden estar expuestos a caer con mayor facilidad en cualquier tipo de droga que a la larga puede afectar su salud y en el peor de los casos terminar con su vida.

La estadística

A través de la encuesta Juventud y Bienestar 2021 se reveló que al menos el 12% estudiantes de tercero de secundaria, tienen un problema importante de consumo de tabaco, lo que podría generar a temprana edad problemas de pulmón, bronquios, cardiovasculares, circulatorios y neurológicos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 60 mil menores de cinco años en México mueren por infecciones respiratorias agudas por humo ajeno a cigarro, en segundo o tercera mano y en adultos jóvenes y mayores se presentan una cifra de 51 mil defunciones con enfermedades relacionadas con el tabaquismo.