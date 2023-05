Salamanca presentó un incremento del 12% en consumo de tabaco en adolescentes

En el marco del día mundial sin tabaco, la Jurisdicción Sanitaria V da a conocer los peligros que existen por el consumo del mismo. En los municipios de Salamanca y Valle de Santiago de esta jurisdicción se han presentado problemas en el consumo del tabaco de hasta un 12% de los estudiantes del 3 grado de secundaria han consumido tabaco.

Con fecha de 1987 Organización Mundial de la Salud con el objetivo de promover la conciencia sobre algunos riesgos asociados al consumo del tabaco así como el de resaltar los peligros relacionados con lo mismo designó como el 31 de mayo el día mundial sin tabaco.

Juan Jesús Martínez García, Director de la Jurisdicción Sanitaria V informó que a nivel jurisdiccional se ha presentado un incremento considerable en el consumo del tabaco, sobre todo en jóvenes que se encuentran a nivel secundaria.

“A través de la encuesta Juventud y Bienestar 2021 y que hoy estamos terminando de levantar en los seis municipios de la Jurisdicción, en donde estudiantes de tercero de secundaria, identificamos que en Valle de Santiago hay un problema importante de consumo de tabaco que casi el 12% de estudiantes han consumido por lo menos una vez tabaco de manera ordinaria, esta misma cifra se presenta en Salamanca; en el caso de Uriangato, no es ya el tabaco lo que genera problemas en los jóvenes, sino es el cigarro electrónico, en donde lo más importante es decir que el tabaco el día de hoy se convierte en un tema de adultos mayores que tienen este hábito” explicó.

El consumo de tabaco, genera problemas de pulmón, bronquios, también cardiovascular, circulatorio y neurológico. En el tema de vapeadores existen dos tipos, en donde unos cuentan con presencia de nicotina y otros que no, a pesar de que no se encuentran debidamente reglamentado no son legales su uso en México.

Más de 60 mil menores en todo México de 5 años mueren por infecciones respiratorias agudas por humo ajeno a cigarro, en segundo o tercera mano y en adultos jóvenes y mayores se presentan una cifra de 51 mil defunciones con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La expresión de “Segundo mano” significa a todas aquellas personas que se encuentran alrededor de una persona que consume tabaco, mientras que “Tercer Término” se basa a todos los residuos químicos que se quedan en la superficie de un lugar ya sea mesas, paredes, tapicerías, o alguna superficie en donde los químicos pueden permanecer por un tiempo prologando y puedan ser ingeridos de manera inconsciente.

“Si bien los vapeadores en algunos países han sido regularizados como coadyuvante para ayudar a dejar de fumar, actualmente hay evidencia de que no se deja de fumar; el fumar un cartucho de un vapeador implica más o menos ocho veces lo que se adquiere al fumar una cajetilla completa de cigarros; si bien el daño aparente a los pulmones y el sistema bronquial no es tan grande como el caso del tabaco, los efectos secundarios o daños a la salud están muy asociados; sin duda es la principal causa evitable de enfermedades y muertes prematuras” dijo.

Al día de hoy, tanto el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas ha sido algo normalizado por la ciudadanía. El consumo tan solo un tabaco, contiene más de siete mil sustancias químicas, en donde 69 de ellas son cancerígenas.

De acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria V, en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Moroelón, Uriangato, Valle de Santiago, Yuriria y Jaral del Progreso, se realizaron un total de 8 mil 820 encuestas realizadas a jóvenes, siendo Salamanca el municipio en donde se realizaron un total de 4 mil 464 encuestas. En cuanto a la atención de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, estas representan 80 mil millones de pesos en salud pública a nivel federal.