Supervisa Protección Civil cuerpos de agua para evitar inundaciones

Previo a la temporada de lluvias la dirección de Protección Civil supervisa los 57.7 kilómetros que conforman los cuerpos de agua que pertenecen al Distrito de Riego 011, en los que se realizan acciones de limpieza, aunado a ello se realiza el monitoreo de puntos susceptibles a inundaciones en la zona urbana y rural.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Históricamente en Salamanca se han presentado algunas afectaciones durante la temporada de lluvias, tanto colonias y comunidades, como algunas industriales, en este sentido el antecedente más reciente se registró en 2021, al registrarse un desbordamiento en el Dren 20 y por consiguiente la inundación de parte del cluster automotriz en donde se encuentran instaladas algunas empresas satélite de una armadora japonesa, así como en algunas colonias y comunidades, incluidos algunos tramos de la carretera Federal 45 y la estatal a Cárdenas.

Local Limpian canales y ríos previo a temporada de lluvias

Con el fin de evitar que se vuelvan a presenten este tipo de eventualidades, la titular de Protección Civil, Dinorath Lastiri, puntualizó que se han realizado recorridos en los distintos cuerpos de agua.

“Estaremos por implementar el operativo que iniciaremos el 15 de mayo con la temporada de lluvia, nosotros estamos realizando de manera preventiva, en donde iniciamos limpieza de drenes, los cuales se llevan en coordinación el módulo de riego, en todo lo que son los cuerpos de agua”, manifestó.

Ante ello invitó a la población a no tirar basura en la vía pública, ya que esto aumenta las posibilidades de aumentar las inundaciones en la ciudad. “Estamos monitoreando la cantidad de lluvia y agua que tendremos, no es tan alarmante, tenemos un pronóstico tranquilo pero todo puede cambiar, y por ello tenemos que prevenir esto, realizamos recorridos en la ciudad para checar que no se presenten inundaciones; nosotros entramos en toda la ciudad, pero principalmente en zonas que se encuentran cerca de drenes, canales o el río que son las zonas que se ven afectadas”, manifestó.

Durante abril se llevaron a cabo la limpieza de drenes y canales, por parte de trabajos de conservación que conforman el Distrito de Riego 011, que realiza intervenciones en los 57.7 kilómetros a su cargo, mediante el desbrozamiento de plantas terrestres y acuáticas, para evitar la obstrucción del flujo de agua.