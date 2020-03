Subsidios estatales, respiro: locatarios

Locatarios de los mercados Tomasa Esteves y Barahona opinaron que el presupuesto de 800 millones de pesos, que serán destinados para apoyar a las Mipymes, es un respiro para sus comercios, pues con la contingencia sus ventas han caído en un 30 por ciento.

Los comerciantes agradecieron el apoyo del gobierno estatal, por gestionar estos apoyos para beneficiar a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, ante la pandemia sanitaria por la que atraviesa el país.

“Yo creo que estos apoyos beneficiaran a los empleados demasiado, en mi caso, tengo un puesto de comida y tan solo ayer en todo el día saque 400 pesos en todo el día, entonces tuve que pagar a mi empleada menos, tenía dos y con esta pandemia me he visto en la necesidad de despedir a una porque no tenía ventas” Miguel Ángel Castro Ordaz, quien tiene un puesto de comida.

Además, manifestaron que esto apoyos beneficiaran a muchos empleados de las pequeñas y medianas empresas, pues serán un despido y una esperanza para preservar sus trabajos.