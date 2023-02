Sorprende a síndicos y regidores de Morena de Salamanca, incorporación de Justino Arriaga

La noticia de que Justino Arriaga Rojas se incorporó a las filas de Morena, sorprendió y llenó de incertidumbre a la bancada de Morena en el ayuntamiento de Salamanca, derivado de la figura que el diputado federal representa para los salmantinos y que, de acuerdo a la percepción de algunos de ellos, su ingreso no corresponde a los principios y valores del Movimiento de Regeneración Nacional.

“El señor tiene un pasado muy ajeno a los principios y a los valores que en este partido se practican”, Juan Ortega Gasca.

Han pasado más 24 horas desde que se anunció la afiliación del diputado federal, Justino Arriaga Rojas, a la banca de Morena durante la reunión plenaria en la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión, sin embargo, lo que para algunos solamente reafirma la descomposición al interior de la cúpula panista, para otros representa un acto que jugará en contra de Morena de cara al próximo proceso electoral del 2024.

En ese sentido, Juan Ortega Gasca, regidor de Morena en el ayuntamiento de Salamanca, lamentó que elementos con el historial de Justino Arriaga se integren al partido. “Un servidor no está de acuerdo en ese tipo de incorporaciones, sin embargo, es una decisión a nivel federal en la Cámara de Diputados y ellos toman sus decisiones… el señor tiene un pasado muy ajeno a los principios y a los valores que en este partido se practican”.

“No queda de otra que recibirlo de buena manera”, sindico Alma Angélica.

Por su parte, el síndico, Gerardo Aguirre, dijo que desconocen los motivos que llevaron al diputado local abandonar las filas del PAN e incorporarse a Morena por el bien de Salamanca, o solamente se trate de un capricho político, sin embargo, la ciudadanía es la única que puede juzgar la historia de los servidores públicos, y señaló que se debió tomar en cuenta a los comités estatales y locales de Morena para tomar esta decisión.

Esperan que se conduzca bajos los principios de Morena.

En tanto Alma Angélica Berrones Aguayo, síndico del Ayuntamiento, admitió que la incorporación de Justino Arriaga a la bancada de Morena le tomó por sorpresa, sin embargo, no queda de otra que recibirlo de buena manera y recordarle que la militancia de Morena está conformada por personas leales, de trabajo y comprometidas con los ciudadanos.

Por otro lado, la regidora Mónica del Carmen dijo que “los salmantinos tenemos muy buena memoria y cómo olvidar todo lo que representa esta persona, que duró 24 años en el PAN, partido que ha dejado a Salamanca en ruinas y, por eso, esperamos que venga con la intención de trabajar y dejar atrás comportamientos arraigados; Morena es servicio y hay que tener muy en cuenta y vivir nuestros principios: No robar, no mentir y no traicionar”.

Otra de las personas en desacuerdo con esta incorporación fue el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al considerarlo nocivo para el partido, y le advirtió que si su intención es buscar una candidatura rumbo al proceso electoral de 2024, deberá esperar y hacer fila, pues en Morena se cuenta con gente capaz de desarrollar cualquier cargo.