Sólo el 5% de los salmantinos cuentan con testamento

Los problemas de herencias llegan a desintegrar familias completas, cuando no se cuenta con un testamento en tiempo y forma, por ello, es indispensable aprovechar campañas como la de septiembre “mes del testamento” y en Guanajuato como en otras entidades federativas se extiende hasta el octubre, es por ello, que se invita a la población salmantina a aprovechar los beneficios que ésta ofrece mientras se encuentre vigente, para evitar situaciones como las ya mencionadas.

Local Aumenta hasta un 27% trámites testamentarios durante septiembre

En ese sentido, José Inés Rico Ramírez, presidente de la Delegación de Notarios Públicos de Salamanca, indicó que gran parte de los conflictos en las familias, se deben a que el propietario de un inmueble o bien, no realizó un testamento en tiempo y forma provocando problemas entre la familia, una vez que el dueño fallece.

Aseguró que a pesar de que el estado de Guanajuato y el municipio, registran una gran participación en la campaña, ya que, año con año el número de testamentos incrementa alrededor de 20 a 25% gracias a la conciencia que se ha desarrollo respecto al tema en la ciudadanía, todavía queda mucho que hacer comparado con países europeos y anglosajones, donde la elaboración del testamento forma parte de su cultura.

“Cuando no hay un testamento, lo que pasa es que no existe conformidad entre los herederos y algunos se sienten con más derechos que otros, pero siempre que esto sucede lo resuelve la ley, la cual dice que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos cuando no se deja testamento, es decir, tienen derecho el esposo y los hijos o la esposa y los hijos e hijas, en caso de que estos no existan, entonces pueden ser los nietos, bisnietos, hermanos, tíos o incluso los primos (...), en una experiencia con más de 40 años ejerciendo la profesión, los problemas más severos que he visto derivan del derecho hereditario de la sucesión, la cual llega a desgajar totalmente a las familias y a veces se convierten en procesos muy difíciles”, explicó.

Destacó que cuando se elabora un testamento con anticipación, el 80% de las ocasiones prevalece y se cumple la voluntad del testador, mientras que el 20% restante toma la decisión de impugnarlo, es por ello, que señaló la importancia de aprovechar estas campañas, para evitar este tipo de peleas entre las familias.

Aunque Salamanca, se destaca entre los municipios con mayor cultura de elaboración de testamentos, el notario público, indicó que de los más de 300 mil habitantes, solamente el 5% realiza estos trámites, que corresponde a los adultos de la tercera edad.