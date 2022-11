Solicitan reubicar a elementos de Guardia Nacional del polideportivo

A efecto de liberar espacios deportivos que hospedan a elementos de Guardia Nacional para el uso de la población salmantina, el regidor Iván Casillas de la fracción de Acción Nacional propuso al Ayuntamiento buscar otras opciones para que puedan pernoctar sin afectar el funcionamiento del polideportivo de la comunidad de Valtierrilla.

En este sentido, el regidor cuestionó si en la ciudad, existe algún otro predio en donde se pudieran reubicar y abrir el polideportivo, cabe mencionar que las instalaciones están ocupadas desde el mes de marzo, en que arribaron 200 efectivos de la GN, a su vez, también las instalaciones del Parador del Nopal, en esa misma comunidad están ocupadas por elementos de seguridad.

“Necesitamos a la Guardia Nacional, no estamos diciendo que no y quiero aclarar que no queremos que se vaya, queremos ver si hay otro espacio que sea mejor para ellos dentro del mobiliario que tiene el municipio o hay ocasiones en que se rentan bodegas o espacios adecuados, que se pudiera retomar para reabrir ese espacio a la ciudadanía y a parte darle una manita de gato, se pueden hacer muchas cosas y traer eventos grandes que abonaría a la parte económica de la zona y otra vez activar a los muchachos de esa zona", solicitó.

Por su parte, el alcalde César Prieto, dijo que se revisaría el tema para activar el polideportivo, aunque explicó que es una situación complicada derivado de que no hay una conectividad que lleve a los habitantes directamente al edificio, el cual hasta hace unos meses era vandalizado, por ello se decidió instalar a la GN en la zona.

“Tenemos que hacer un proyecto donde podamos darle una vialidad un poquito más digna, para que las personas que viven en Valtierrilla lo puedan utilizar; hace unos meses estaba todavía desocupado no se le estaba dando el uso, no había esa parte y decidimos volver a meter a los de la Guardia por un tema de seguridad, porque ya estaban vandalizando la infraestructura, pero coincidimos en que se tienen que buscar espacios y ver la manera de reactivar el tema deportivo”, externo el alcalde.

Aunado a ello, dijo que se analizarán los inmuebles municipales en busca de un espacio digno para los elementos puedan tener un lugar adecuado para que sigan apoyando a Salamanca en materia de seguridad.