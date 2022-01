Solicitan reparación de lámparas

Más de ocho lámparas ubicadas en la calle Carranza, en su tramo con Mariano Matamoros y San Antonio, se encuentran sin funcionar desde hace más de una semana, por lo que vecinos del lugar solicitan que se les dé mantenimiento, ya que en diversas ocasiones los amantes de lo ajeno han hecho de las suyas.

Las lámparas en mal estado abarcan cerca de un tramo.

Las luminarias permanecen en mal estado desde el 24 de diciembre, lo que ha generado incertidumbre entre la población que radica en esta zona, pues señalaron que representa un riesgo latente para los estudiantes sobre todo ahora que están por regresar a clases en los próximos días.

Local Llegarán 400 luminarias a Salamanca

Ante esta situación, los vecinos del lugar solicitaron la intervención de las autoridades locales, para atender esta necesidad y señalaron que estos hechos cada vez se vuelven más frecuentes en esta zona, e incluso los maleantes aprovechan la obscuridad para realizar actos ilícitos como robos a casa habitación, entre otros.

“Cuando vengo a trabajar que es a eso de las 6:00 horas de la mañana, todo esta calle está bien oscura y me da miedo de que me pudieran asaltar, aprovechándose de la oscuridad, pero no hay de otra (…); así estamos desde el 24 de diciembre, al parecer se robaron los cables de las lámparas y también los focos, esto es algo que no deja de pasar”, explicó Adela, vecina del lugar.

Cabe señalar que esta semana el municipio de Salamanca obtuvo cerca de 400 lámparas para cubrir las solicitudes rezagadas que se viene arrastrando desde la anterior administración, de acuerdo a información del titular de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina, quien además hizo una invitación a la ciudadanía a reportar cualquier falla en este servicio.