Solícita salmantino apoyo de la ciudadanía

El salmantino Juan Carlos Medina Vázquez, fue atropellado cuando se dirigía a su casa después de una larga jornada de trabajo. Desde el año 2015 se encuentran en postración.

Juanita, esposa del señor Juan Carlos Medina Vázquez, ha sufrido con los gastos que les han generado, luego de que su esposo fuera atropellado en el tramo carretero Valle de Santiago Salamanca, en el año del 2015.

Juan Carlos, de oficio albañil, era el pilar de su familia, hasta que fue víctima de un doble atropellamiento, el cual ha generado que se encuentre discapacitado y se encuentre postrado en su cama. Ante ello su esposa Juanita, ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para poder salir adelante con los gastos que se presentan dentro de su familia.

“El ocupa el apoyo de despensa pañal de adulto materia para curación y apoyo económico, ya que desde el 15 de agosto del 2015 fue víctima de un doble atropellamiento y pido el apoyo de la ciudadanía para que nos puedan apoyar ya que no he podido encontrar un trabajo en donde pueda poder solventar con los gastos que se me presentan en la familia”, dijo.

La señora Juanita detalló que además tienen a un hijo que se encuentra cursando la universidad, y detalló que se le ha complicado poder solventar todos los gastos de su hogar. “Los gastos en mi familia varían algunas veces son cerca de mil pesos, y en otras menos, pero para mi sola si es algo complicado poder solventar todos estos gastos”.

Aunado a esto, detalló que no han tenido acercamiento por parte de las autoridades municipales, por lo cual pide el apoyo por parte de la ciudadanía salmantina, tanto en despensa, como en material de curación o cualquier aportación voluntaria que la ciudadanía pueda poder entregarles.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La familia se encuentra ubicada en la avenida Sol, 113, en la colonia San José, para todas aquellas personas que gusten poder apoyar a la familia salmantina.