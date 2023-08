Sin disminusión de violencia en Guanajuato a pesar de la captura de “El Marro”

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- A tres años de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel local Santa Rosa de Lima que durante varios años ha operado en la región Laja-Bajío, la violencia en Guanajuato no ha parado ni disminuido, solamente hubo una disminución de capacidad e influencia que tenía el cartel hasta antes de la detención de su líder; así lo manifestó el consultor y analista Político, experto en seguridad, David Saucedo.

Derivado de la detención de “El Marro” hubo sucesión de algunos otros líderes que estaban debajo de él, sin embargo se destacan por ser más sanguinarios, además que llegaron algunas otras células como fue el Cártel de Sinaloa para ayudar al cártel local, y evitar que el cartel contrario se apoderara de esta zona.

Este hecho, convirtió a Guanajuato en un “botín” para la delincuencia, ya que en el estado no sólo operan dos células sino hasta cinco, como: Grupo escorpión del Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, cartel Santa Rosa de lima, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cartel de Tijuana.

“Si hay una disminución de capacidad e influencia que tuvo el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero esa disminución tuvo como consecuencia la llegada del Cártel de Sinaloa, para evitar que el cartel contrario entrara a sus terrenos, pero no trajo consigo la disminución de la violencia más bien se recrudeció con la llegada de otros carteles”.

Saucedo señaló que es bien sabido que desde la cárcel, el ex líder criminal José Antonio Yépez alias “El Marro” sigue trabajando y dando instrucciones para que continúen con las acciones delictivas en la zona Laja-Bajío, además de evitar a toda costa que el cartel contrario se apodere del área que él maneja.

“Lamentablemente, de acuerdo con información que la propia SEDENA procesó y se dio a conocer por las filtraciones de Guacamayas Leaks, sabemos que desde prisión el Marro sigue teniendo el control de una parte de su organización criminal, que a sus familiares y abogados daba instrucciones para que siguieran con actividades delictivas, e incluso estuvo girando mensajes que circularon en redes sociales, en contra de ex aliados que desertaron y se unieron a las filas del Cártel Jalisco Nueva generación”.

Cabe señalar que con la captura de El Marro y la posterior detención de las dos líneas debajo de él, se desmanteló esta primera cúpula del cartel; sin embargo, quedaron al frente personas que operan de manera más violenta, pues el ex líder era alguien más estratégico, que incluso participaba en procesos electorales, invertía en campañas, tenía alianzas empresariales, e inclusos sobornaba y tenía en nómina a elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Fiscalía y Fuerzas del Estado.

“Cuando se desmanteló esta primera cúpula del cartel, surgieron otros liderazgos regionales, que en realidad eran jefes de sicarios, ocupaban cargos menores en la organización y son auténticos carniceros, quizá tal manera de conducirse el ex líder era más estratégica y política, los que le siguieron fueron más agresivos, menos políticos e incluso cometieron eventos de alto impacto, como lo fue el asesinato del hijo del alcalde de Celaya Javier Mendoza Márquez, entre otros eventos en contra de jefes policiacos”, puntualizó el especialista.





LAS DETENCIONES

Reiteró que lo que se tiene en la zona es una constelación de Células criminales, luego de la detención de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del Cártel local Santa Rosa de Lima, por lo que las autoridades cantaron victoria muy rápido y ahora se enfrentan a otro tipo de líderes y a más células delictivas.

“Tenemos a un Marro en prisión, pero que aún sigue dando instrucciones, jefes criminales que son feroces y la llegada de más células, un avance del cartel Jalisco nueva generación en algunas zonas, una Celaya que siegue siendo blanco de disputa entre ambas organizaciones, asesinatos de jefes policiacos, figuras importantes, ex combatientes de otros países y el cuadro no puede ser peor”, puntualizó David Sucedo.

Cabe destacar que dicho cartel ya era blanco de las autoridades y fue desde el mes de febrero del 2020, que esta célula se empezó a desmantelar. El 16 de febrero “El Marro” perdió su mano derecha en la organización, Luis Ángel Hermenegildo Lara Belman, conocido como “El Tortugo”, fue detenido en Celaya, mientras comía con siete integrantes del cártel y tres elementos de la Marina. “El Tortugo” estaba considerado como una de las personas más cercanas a José Antonio y era presunto jefe de la plaza de San Miguel de Allende.

Pasarían pocos días para que el 28 de febrero en Baja California fuera detenido Fabián Lara Belman, alias ‘La Vieja’, uno de los fundadores del cártel y también colaborador muy cercano de “El Marro”.

Fuerzas federales detuvieron el 23 de junio en San Luis Potosí a Noé Israel Lara Belman, alias el “El Puma”, también identificado como uno de los fundadores. Fuentes de seguridad señalan que “El Puma” rompió relaciones con “El Marro” y comenzó a trabajar con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La ruptura se habría dado luego de que el 12 de marzo de 2019 se filtrara una llamada telefónica en que el criminal y el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, planeaban desviar recursos públicos federales destinados a obra pública y seguridad.

“El Tortugo”, “La Vieja” y “El Puma” son familiares cercanos del actual alcalde del municipio de Villagrán, Juan Lara Mendoza.

El 24 de julio una nueva detención dejaría a “El Marro” sin brazos y acorralado, en un operativo conjunto entre federación y estado se detuvo a Emmanuel y/o José Guadalupe “N”, alias “El Mamey”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima en Celaya, la plaza más fuerte de la organización criminal y que durante meses se peleó con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Otras personas cercanas a Yépez Ortiz han sido capturadas. Entre ellos, Rodolfo Juan Yépez Godoy, padre del criminal y detenido en marzo. Su madre, María Eva y su hermana, Juana fueron capturadas en junio y su pareja, Karina. Todos fueron liberados.

Luego de estas importantes detenciones y fuertes integrantes de esta célula, finalmente la madrugada del domingo 2 de agosto del 2020, en la comunidad de Franco Tavera del municipio de Juventino Rosas, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, fue detenido en un operativo encabezado por fuerzas de seguridad federal, quien fue trasladado al penal del Altiplano para ser presentando ante el juez.

Según un informe presentado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, desde el 2018 hasta el 2 de agosto del 2020 se ha logrado la detención de 829 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En diferentes operativos han sido incautadas 343 armas de fuego (167 largas y 176 cortas), 31 mil cartuchos, 918 cargadores, 47 granadas, 238 automóviles y 89 motocicletas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal les ha congelado más de 35 millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado explicó que este organismo no tuvo la culpa de la liberación de los 5 detenidos vinculados a “El Marro”. | Foto: Archivo | El Sol del bajío.

DETIENEN A SUCESOR DEL MARRO

Luego de la noticia nacional e internacional de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, surgió el sucesor del mismo y quien se quedaría al frente de la organización, para seguir con las operaciones en la zona e incluso en algunos homicidios que se dieron en los municipios aledaños, las cartulinas con mensajes alusivos a este cartel eran firmadas por “El Azul”, con lo que se daba a conocer que dicha organización seguía de pie.

Pero lamentablemente durante dos meses y medio en donde hubo varios homicidios, el Mando del sucesor duró poco tiempos pues fue para el 14 de octubre del 2020, que Adán Ochoa, apodado “El Azul” o “El Gordo Paz” fue detenido durante un operativo implementado por fuerzas estatales y federales en Celaya durante la noche del miércoles.

Fue el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien confirmó a través de su cuenta de Twitter la detención de éste que es señalado como el sucesor de “El Marro” en el liderazgo del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Quiero informarles que ha sido capturado Adán “N” alias “El Azul”, quien se ostentó como presunto líder de un grupo delincuencial que opera en la región Laja - Bajío. El Fiscal General de Guanajuato emitirá detalles en breve", dijo el mandatario.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó también a través de su cuenta de Twitter sobre la detención, la cual fue realizada en el municipio de Celaya; pudo conocerse que la detención habría sido en una zona conocida como Presa Blanca, por el rumbo entre Celaya y San Miguel de Allende.

Las autoridades lo ubicaron como uno de los operadores financieros dentro de la estructura de José Antonio Yepez Ortiz alias “El Marro”, exlíder del mencionado cártel.

De acuerdo con fuentes de Gobierno del Estado, “El Azul” asumió el liderazgo del Cártel Santa Rosa de Lima y su nombre lo tomó presuntamente por el color de la droga que el grupo delincuencial comercia, que es el Cristal de color azul, para diferenciarse del Cristal blanco que vende el Cártel Santa Rosa de Lima en la entidad.

De “El Azul” comenzó a saberse apenas dos días después de la detención de “El Marro” ocurrida el pasado dos de agosto durante un operativo implementado en la comunidad de Franco Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, pues en ese entonces aparecieron cadáveres con cartulinas firmadas por el Cártel Santa Rosa de Lima así como de un sujeto denominado “El Azul”, donde señalaban que el grupo criminal continuaría, pese a la detención de su líder.

Además, según fuentes estatales “El Azul” sería el presunto responsable de ordenar el asesinato de Jesús Tinajero, el excandidato de Morena a la presidencia municipal de Jerécuaro, el cual fue descuartizado y dejado sobre la carretera Jerécuaro-Apaseo el Alto junto con un mensaje firmado por la gente de “El Azul”.

“El Azul” o “El Gordo Paz” presuntamente es compadre de “El Marro” y hasta antes de su detención sólo dos fotografías se conocían de él: una donde está junto a “El Marro” y que habría sido tomada en 2017 en Mazatlán y otra, la cual fue difundida en 50 lonas colocadas en el estado aparentemente por parte del Cártel Santa Rosa de Lima, donde brindaban una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera su localización.





CÁRTELES PARTICIPAN EN LA POLÍTICA

David Sucedo, Consultor y experto en seguridad, señaló que es bien sabido que estos carteles se involucran en la política y que este 2024 no será la excepción, o pues se ha dado su participación en al menos tres o cuatro procesos esto antes de su detención, actualmente se espera que los integrantes busquen el acercamiento.

Como es bien sabido también lamentablemente se han dado homicidios de políticos, como fue el candidato de Apaseo el Alto por Morena José Remedios Aguirre Sánchez, y quien actualmente su viuda Carmen Ortiz asume el cargo, el asesinato de Jesús Tinajero, el excandidato de Morena a la presidencia municipal de Jerécuaro, El asesinato del ex alcalde de Cortázar Hugo Estefanía, El asesinato del Diputado Local Antonio Acosta, entre muchos otros.

“Lo que teníamos en esta región, era la participación del narco en procesos electorales y no teníamos una conciencia clara de que así sucedía, y ahora sabemos que así sucedió y no cabe duda que este próximo proceso tendremos carteles querrán tener participación financiando candidatos, así como campañas o en el peor de los casos amedrentado o asesinando candidatos que no sean de su agrado”, expresó.





ASESINATO DE POLICIAS ES REACCION POR DETENDIONES

Saucedo finalizo señalando que en este 2023 el asesinato de alrededor de 14 elementos de la Policía municipal de Celaya no es coincidencia y que estos son cometidos por personas que integran el cartel de Santa Rosa de Lima, pues desde la entrada del Alcalde Javier Mendosa y al frete de la secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Rivera, se hizo una depuración dentro de la corporación policiaca, lo que ayudo a sacar a los elementos coludidos con el crimen organizado.

“Me parece que Jesús rivera y Javier tomaron la determinación de limpiar a la corporación, que estaba infiltrada por integrantes de este cartel y no de ahorita sino de años atrás, todavía estando en libertad el líder de esta célula, ordenó la muerte de altos mandos policiacos (comandantes), del ex Secretario Miguel Ángel Simental, por lo se hizo bien fue depurara a la policía y sacar a los que tenían antecedentes”

Ante estas acciones se han visto las reacciones con el asesinato de elementos de tránsito, luego el asesinato del hijo del alcalde y luego una cacería contante en contra de elementos de la Policía, Municipal, atacándolos en horas de descanso, en sus casas o sin armas de cargo.

Con esto no quiere decir que los llamados “Fedepales” no incurran en violación de derechos humanos, como se ha visto en varios videos grabados por la ciudadanía, por lo que en este tema se tiene que trabajar de fondo, pero no se puede menospreciar el trabajo en combatir a la delincuencia y grupos criminales.

“Celaya, es de las pocas policías o si no, la única policía que está enfrentando realmente a los grupos criminales, pues la policía de león, Irapuato, Salamanca, no se caracterizan por hacer detenciones de células del narco y mucho menos enfrentarlos, Celaya es la única que lo ha hechos y es el costo que está pagando la corporación, es una visión correcta del alcalde y del secretario, por lo cual lo respaldo”, finalizó.

Finalmente es importante detallar que la violencia, los homicidios en Celaya y la región no han disminuido, continúan realizándose y cada vez de manera más sanguinaria, lo que demuestra que la detención del ex líder del Cartel Santa Rosa de Lima José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, no cambio en absolutamente nada.