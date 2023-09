Sin denuncias ante acusaciones en contra del director de movilidad

En torno a los señalamientos sobre presuntas agresiones físicas y el encubrimiento de casos de acoso en contra del director general de Movilidad, el alcalde César Prieto Gallardo demeritó las acusaciones luego de que aseguró que no existe ninguna denuncia oficial de los hechos ante el Ministerio Público, ni la Contraloría Interna, por lo que dijo el funcionario permanecerá en su cargo, sin embargo, reconoció que de comprobarse, personalmente pediría el cese de la administración del presunto responsable.

Te recomendamos: Llama Movilidad a denunciar casos de acoso en transporte público

“La información que tengo es que hubo un altercado en un evento de tránsito, pero la evidencia que tengo es que no hubo ninguna agresión; sin embargo si hay alguien que tenga denunciar que lo haga y lo denuncie para que haga las causas legales, yo no permitiré que ningún directivo golpee a un hombre o una mujer. Es fácil señalar, hagan las denuncias correspondientes quien se haya sentido agraviado y yo seré respetuoso de la legalidad, no toleraré que ningún directivo, personal, movilidad o tránsito violenten o usen la fuerza para poder lastimar a alguien más”, dijo César Prieto Gallardo.

En este sentido aclaró que este tipo de comentarios tienen como finalidad el de boicotear su administración municipal, enfatizando que no existe alguna prueba contundente en contra del director general de Movilidad Luis Daniel Pérez Sequera.

Local El colectivo Regla Rota brinda asesoría a mujeres afectadas

“Yo invito a que denuncian porque es muy fácil hablar, no habrá represalias, yo no tomo estos actos en contra de nadie, si traen elementos o evidencia porque luego son temas laborales en donde por un tema de chismes o alguna situación evidencian a una persona; yo no permitiré que nadie en mi administración sea violentado; en el caso específico de Pérez Sequera no hay ninguna prueba, ninguna agresión, es un tema más personal en donde están tratando de generar una novela y yo a partir de este momento hasta que no haya un tema jurídico por la vía legal correspondiente voy a darles información hasta que sea con pruebas y evidencia; en este tema en específico hay vídeos, testimonios de los ciudadanos que estaban ahí y en ningún momento hay una agresión, en este tema fueron situaciones personales”, expresó.

Por ello, reiteró que, “al parecer ya hay un proceso de investigación, no tanto en el tema ese, sino en la situación vial que se dio y que derivó en esta situación que comentó el coronel, el cual es falso, no hay evidencia de esto; son problemas personales, desafortunadamente quieren comprometer a la administración pública; cuando haya información al respecto la daré a conocer, no toleraré el abuso de ninguna persona, yo ya vi, esto es un tema de conflicto personal”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante la postura del colectivo Feminista Regla Rota, César Prieto invitó a emitir un juicio justo. “Yo le perdería a los colectivos que antes de emitir un juicio tuvieran la información correcta para ver si es justo el reclamo que hacen. De mi parte tienen las puertas abiertas para mostrarles la información y vean que no hay ningún tipo de violencia ni existe la evidencia que una persona que por conflictos personales busca generar un problema a la Administración pública; él está molesto porque le están levantando falsos. Yo no defiendo a Pérez Sequera, si en su momento alguien prueba que hizo una situación de este tipo, seré el primero en decirle que se vaya”, Finalizó.