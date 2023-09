Llama Movilidad a denunciar casos de acoso en transporte público

Ante señalamientos se presuntos casos de acoso en el servicio del transporte público, Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad advirtió a los concesionarios y operadores no se tolerarán estas conductas en contra de las usuarias, de las cuales tendrá que responder el permisionario de acuerdo a lo que establece la fracción XXIII del artículo 47 del Reglamento de Movilidad y Transporte Público de Personas en sus Modalidades de Urbano y Suburbano en el Municipio, aunado a la obligación del operador que exige la fracción I del artículo 86 del mismo documento.

En este contexto, el funcionario puntualizó que hasta el momento no existe denuncia ante la dependencia o reporte a través del 911, sin embargo, enfatizó que estas conductas no serán toleradas en el servicio de transporte colectivo; “no tengo ningún conocimiento de esa situación, en caso de que nosotros recibamos una queja ya sea de manera verbal, telefónica o por escrito, nosotros la atenderemos a la brevedad, no permitiremos que eso este sucediendo con las mujeres”.

A pesar de ello, Pérez Sequera puntualizó que de detectarse alguna situación se procederá a interponer la sanción correspondiente, por lo que invitó a las mujeres y usuarios en general a reportar oportunamente situaciones que atenten contra la integridad o las buenas costumbres.

“Tendríamos que primero obtener la queja de la persona que está siendo acosada para poder decidir qué es lo tendríamos que realizar, pero por supuesto que caería primero en una infracción, si es en el momento lo puede hacer en el 911 por supuesto, si es posterior puede acudir a Andrés Delgado 3216 (zona centro), que es donde tenemos nuestra recepción de documentos y esto pasa a la dirección general o bien directamente conmigo, tenemos las puertas abiertas para atender a todos los ciudadanos, principalmente a las mujeres si están siendo acosadas por alguna persona del servicio de transporte público urbano o suburbano”, solicitó.

En conclusión, el titular de Movilidad requirió a los ciudadanos reportar, para de esta manera platicar con las personas morales a través de la dirección de Transporte y se hagan los cambios correspondientes, “en cuanto a las denuncias en redes sociales es complicado saber cual es verdad y cual no; además harían falta más datos para tomar cartas en el asunto”, concluyó.