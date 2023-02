Sigue gestión de recursos para el desarrollo de obras

El presidente municipal, César Prieto Gallardo, presentará al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cinco proyectos de obra pública que se tienen para este 2023, los cuales son importantes para Salamanca en materia de movilidad y conectividad, en los que se tendrían que invertir alrededor de mil millones de pesos.

Cerca de la mitad del trienio se mantienen en proyectos.

Entre estos proyectos destacan ampliaciones de vialidades, creación de puentes y vías de comunicación, por lo que César Prieto dijo que espera el apoyo sea con al menos uno o dos proyectos.

“Nosotros seguimos en la misma línea de seguir gestionando, como saben, ya estamos casi a mitad del trienio y hay cosas que tienen que concretarse, hasta este momento todo está en proyecto, que es una parte importante porque ya tenemos el elemento que nos va dar la posibilidad de acceder a alguna posible obra que se pueda realizar aquí (…), ya tenemos los cinco proyectos ejecutivos ingresados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ingresaron a SICOM, que tienen que ser validados y una vez que ya veamos el tema de la deuda que el estado ya adquirió para infraestructura ver que Salamanca se vea beneficiado”, externó el edil.

En este sentido, el mandatario salmantino dijo le presentará al gobernador los cinco proyectos a fin de que se elija aquél que concuerde con la planeación estatal y sea factible que pueda realizarse en conjunto. “Esperemos que por lo menos uno, dos esperemos, pero ya tenemos con que levantar la mano, (el gobernador) comentó que tuviéramos una reunión para poderlo presentar y ellos revisen los números que traen, porque ya también habían anunciado algunos compromisos en otros municipios y lo que queremos es que Salamanca sea considerado”.

Ante ello se cuestionó al munícipe si el municipio estaría siendo dejado a un lado en cuestión de participaciones estatales, a lo que respondió: “Yo no diría eso, creo al final de cuentas el problema es que como administración queremos obra, pero cuando no tienes proyectos cómo justificas que te den (…), ahorita tenemos ya proyectos esa es la ventaja, ahorita ya no habría posibilidad de decir “pues no le tocó, porque no tenían obra” (…), en este caso afortunadamente vamos muy avanzados y lo más seguro es que el estado de Guanajuato con esta deuda pueda hacerse una obra aquí en Salamanca en beneficio de los salmantinos”.

De esta cartera de proyectos Salamanca aún no cuenta con algún presupuesto ni de la federación, ni en el estado, sin embargo, se espera que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos, por lo que aún existe la posibilidad de que a mediados de año se anuncie alguna inversión importante para Salamanca en materia de obra pública.