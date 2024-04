Traición al agro nacional, acusan campesinos de Salamanca

Productores agrícolas conmemoran el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata quien representó la proclamación de la reforma agraria, propuesta en el año 1911; en torno a ello declararon que de no contar con el respaldo el campo podría morir este 2024 en la zona del Bajío, luego de que a consecuencia de la falta de agua no se estableció el ciclo anterior, estrés que podría afectar la productividad de alrededor de 730 mil hectáreas de temporal de no registrarse lluvias que recarguen mantos freáticos.

“La tierra es de quien la trabaja”, conmemoran 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata / Fotos / José Almanza

El representante estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Héctor Ortega Razo, acusó al Ejecutivo Federal de vulnerar y traicionar a los productores agrícolas, al prohibir el uso de semilla transgénica y al mismo tiempo permitir la importación libre de aranceles de maíz amarillo transgénico procedente de los Estados Unidos.

“Emiliano Zapata dio su vida por las causas sociales, le quitaron la vida porque defendió a la gente pobre y a la gente del campo, no queremos que pase desapercibido su día, por eso hoy hacemos una pequeña remembranza (…) hoy el actual Gobierno nos está llevando a una debacle terrible a los campesinos, abrió las fronteras de la importación de maíz amarillo transgénico a México, los grandes productores de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua sembramos semillas híbridas, nos tienen prohibido establecer semillas transgénicas y nos tienen prohibido usar el glifosato y en Estados Unidos siembran la semilla transgénica, semilla vacunada que les da un rendimiento de hasta 14 y 16 toneladas por hectárea, con eso no podemos competir, no tenemos agua para sembrar maíz ahorita tienen las fronteras libres y sin aranceles”, estableció.

De igual manera en el sorgo se han visto afectados los campesinos, con un precio establecido por debajo de los precios por establecer cultivos y la productividad de la cosecha, en este aspecto, Ortega Razo que explicó que en Guanajuato para producir ocho toneladas por hectárea se tienen que invertir 50 mil pesos, por lo que se debería tener un precio objetivo de seis mil 850 pesos, “sin embargo el Gobierno muy salomónicamente dice que ese apoyo se lo da a los temporaleros del sureste y del altiplano que producen dos toneladas y media por hectárea y que ellos siembran agricultura de traspatio y para el autoconsumo, no son grandes productores”, apuntó.

En este sentido, señaló que diversos factores han repercutido en la estabilidad económica de varias entidades, lo que puede derivar en un posible incremento de aranceles; “hay ejidatarios que dependen de la exportación, ahorita con todo lo que ha pasado con la sequía, el constante encarecimiento de los combustibles, los precios de producción se han disparado, hay incertidumbre por si esto puede traer alzas en los impuestos para exportar, de por si los precios de los granos no se pagan a un precio justo, esto representaría una seria dificultad para el campo de todo el país”.