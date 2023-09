Si invalida SCJN reforma electoral, fecha de inicio de comicios no cambiará

Guanajuato, Gto.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, David Martínez Mendizábal, dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida la reforma electoral de Guanajuato, lo que no cambiará es el inicio del año electoral, cuya fecha está programada para la última semana de noviembre de este año.

Apuntó que la bancada de Morena tiene plena confianza de que el próximo jueves en la SCJN se alcanzarán los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma electoral aprobada por el pasado 25 de mayo por los diputados del PAN y tres de los cuatro del PRI.

Agregó que la determinación de la Corte será una lección muy importante para el Grupo Parlamentario del PAN del Congreso de Guanajuato.

“Va a ser una lección importante para el PAN y, dos son las causas fundamentales para declarar la invalidez, la primera de ellas, porque el dictamen de la iniciativa no fue distribuido con por lo menos 48 horas antes de su discusión; la segunda, porque el dictamen no se publicó en la Gaceta Parlamentaria como lo establece la ley”.

El legislador local dijo que lo único que no invalidará la Corte es el inicio del año electoral local, cuya fecha está programada para la última semana de noviembre, pero todo lo demás aprobado por el PAN y el PRI no va a operar.

“No van a operar, y pongo dos o tres ejemplos, no va a operar la definición de actos anticipados de campaña, no opera la eliminación de las juntas ejecutivas regionales y tampoco se va a permitir el registro en línea de candidatos y candidatas. Esas son tres cosas que la ley aprobada contenía y que no se van a aplicar ahora, por mandato de la Suprema Corte”.

Insistió que hay confianza que el jueves se obtendrán los votos que hacen falta para invalidar la reforma del PAN y el PRI.

“Como los tres ministros que faltaron a la sesión de la Corte el jueves pasado votaron a favor de la invalidación del Plan B, entonces esperamos que voten también en el mismo sentido”, subrayó.

Manifestó que “de nada sirve mayoritear, de nada sirve bloquear, porque hemos sido bloqueados en este caso, que les dijimos lo que iba a ocurrir, sino en muchas otras iniciativas que hemos presentado y que el PAN las bloquea muy confiados en su mayoría”.

Para finalizar, dijo que en caso de concretarse la acción de inconstitucionalidad, para el proceso electoral local 2023-2024 se utilizará la ley que aún sigue vigente.

Esperarán definición de SCJN

Por separado, el diputado panista Aldo Márquez Becerra comentó que habrá que esperar la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no podría dar ahorita una opinión al respecto, hay que esperar a que eso suceda y ver cuál será el impacto que tendrá sobre la reforma electoral que se estuvo discutiendo en el período anterior”.

Entre tanto, su compañera de bancada, Cristina Márquez Alcalá, dijo que la SCJN definirá el próximo jueves si queda invalidada definitivamente la reforma electoral que se aprobó en mayo pasado por el Congreso y en consecuencia quedaría le ley en los términos vigentes, en ese sentido estarían corriendo los procesos electorales del próximo año.

Recalcó que estarán a la espera de qué es lo que determina finalmente la Corte.

Respetuoso de la Corte: Arias

En entrevista por separado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, dijo de entrada que “yo soy respetuoso de las decisiones que tome la Suprema Corte, independientemente de cuáles sean a favor o en contra, yo no voy a descalificar a la Corte si el fallo que está ahorita a punto de resolverse es en ese mismo sentido”.

Recordó que actualmente hay cinco ministros que van por la invalidez de la reforma electoral y faltan tres votos y en el sentido que fuera, “el Grupo Parlamentario va a respetar la decisión que tome la Corte, si es en el sentido que hoy está, habremos de reconocer y ser más cuidadosos del análisis que se haga de esa resolución”.

Si resulta que se declara constitucional y que entra en vigor, también simplemente se seguirá lo que ya se había aprobado en el Congreso, pero independientemente de ello, el tema es que el proceso electoral empieza en noviembre.