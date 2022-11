Será la ciudadanía quien habla en marcha del domingo: Gobernador de Guanajuato

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinnhue Rodríguez Vallejo, descartó su participación en la marcha que se llevará a cabo el próximo domingo 27 organizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para conmemorar los cuatro años al frente del gobierno federal.

Dijo respetar todas las expresiones políticas, pero que será la ciudadanía quien dé la última palabra, y entre risas, comentó que no irá porque tiene que ir a misa.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“No fíjate que no, tengo que ir a misa (...) Yo respeto todas las expresiones, al final como dije, son expresiones políticas, la ciudadanía es la que va a hablar, pero obviamente no voy a participar”, comentó el gobernador.

El próximo domingo los simpatizantes del presidente de México van a marchar en el Zócalo de la Ciudad de México por los cuatro años de la nueva transformación según ha informado AMLO en sus ruedas de prensa “mañaneras”.

Local Desaparece María Constanza y activan Alerta Amber

Sin embargo, AMLO ha negado que esto sea en respuesta de la protesta que se llevó a cabo hace dos semanas por parte de partidos de la oposición como el PAN para defender al INE, luego de que el mandatario federal haya propuesta eliminar al organismo y reducir presupuesto a los partidos políticos y el número de diputados y senadores en las cámaras.

Por otra parte, el gobernador de Guanajuato, en el cuadro del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dijo que no depende del estado que se decrete la Alerta de Género en la entidad sino de la Secretaría de Gobernación.

Dijo que en esos temas tan delicados cualquier protocolo o compromiso que puedan asumir las autoridades es positivo para prevenir la violencia contra las mujeres, aunque señaló “ojalá que no interfiera el tema partidista o político para tomar estas desiciones porque es un tema tan delicado y serio que sería lamentable que se use como una estrategia de golpeteo político, que hasta el momento no veo esas señales”.

“Estamos ya en las entrevistas, cumplimos ya estos requisitos, vienen varias etapas de análisis, pero dependemos de la federación, no es un tema que nosotros tengamos facultades para decretar la alerta, lo que estamos haciendo nosotros es brindar toda la información y activando los protocolos que nos han recomendado para poder actuar y evitar todas estas muertes lamentables”, agregó.