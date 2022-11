"El Presidente está rebasado por eso hay que salvar al INE", LeBarón

León, Guanajuato.- El activista chihuahuense, Adrián LeBarón, acudió a León a la marcha en la defensa del INE, en su discurso, dijo que pese a que le advirtieron de la inseguridad en Guanajuato, llegó ya que señaló que "está en riesgo la democracia, si quitan al INE esto ya se acabó".

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

LeBarón aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está rebasado y argumentó que el organismo debe permanecer porque en la actualidad hay alcaldes de su estado que están impuestos por el crimen organizado.

#MarchaINE | "Está rebasado él[@lopezobrador_] como Presidente, por eso importante salvar al INE. Los presidentes, los alcaldes de mis municipios los impone el narco, los impone el crimen organizado": Adrián LeBarón Soto [@AdrianLebaron] pic.twitter.com/OKsdCRSxtI — El Sol de León (@soldleon) November 13, 2022

"Está rebasado él como presidente, por eso importante salvar al INE. Los presidentes, los alcaldes de mis municipios los impone el narco, los impone el crimen organizado", dijo.

Los primeros días de noviembre se cumplieron 3 años que su familia fue masacrada en un poblado de Chihuahua y dijo que el mandatario federal sólo les ha dado "atole con el dedo" y se mencionó en contra de la ley para militarizar al país.

"Eso es decir no pudimos, eso es un símbolo de la incompetencia y de la incapacidad que tenemos como mexicanos de elegir a nuestros representantes, parece ser que no supimos elegir a nuestros gobernantes para que arreglen ese changarro, por eso yo me hago responsable, por eso voto por el INE", agregó.

Además mandó un mensaje a las familias de víctimas que han sido asesinadas en las masacres que se han registrado en Guanajuato y les pidió que sigan denunciado.

"Reconocer que hay unas fallas tremendas en nuestro sistema, que sí se requiere una reforma electoral pero antimafia, anticrimen organizado, no que le quiten el dinero, yo digo que al INE hay que darle más dinero para que haga mejor su trabajo", comentó.