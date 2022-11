Llaman a defender el INE y a salvar la democracia

Irapuato, Gto.- La diputada federal, Itzel Balderas Hernández, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) y la coalición Va Por México no aprobarán la reforma electoral, por lo que exhortó a la ciudadanía a defender al Instituto Nacional Electoral (INE).



Itzel Balderas Hernández se reunió con representantes de Frente Cívico Nacional en Irapuato, en la que se dio a conocer la propuesta interpuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que data de abril pasado, en la que se buscaba que el organismo del Instituto Nacional Electoral (INE) fuera sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual no sólo se encargaría de preparar los comicios a nivel federal, sino a nivel local; además, disminuiría el número de consejeros y la forma en que serían elegidos, también, le quitaría tiempos en radio y televisión.



La diputada federal sostuvo que la coalición no irá por ninguna reforma constitucional que pretenda debilitar la autonomía del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ni tampoco del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, pues eso sería destruir el régimen democrático en México.

Itzel Balderas reiteró que el partido Acción Nacional no va a votar por esta propuesta y apostaran por la democracia del país.No estamos apoyando de ninguna manera ninguna de esta propuesta, creemos que atentan contra la democracia y que sería irreversible el daño que se ocasionaría por años, por décadas; el Mandatario lo que está pretendiendo es volver de dónde venimos, que haya un partido que sea hegemónico”, mencionó.

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, puntualizó que la ciudadanía debe ser parte de defender la democracia del país, para que se llegue a buen puerto el futuro de México.

“Para mí es un deber convocar a los ciudadanos por que participen en estos procesos de defensa del INE y de la democracia en México”.



Asimismo, Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reiteró la importancia de que la ciudadanía alce la voz en defensa del INE, por ello, mencionó que los municipios de Irapuato y León se unirán a la marcha nacional en la que más de 12 municipios formaran parte de la marcha nacional para la defensa del INE que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre.