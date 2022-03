Señalan afectaciones económicas por cancelar feria en Salamanca

Señalan comerciantes afectaciones económicas por cancelación de la feria en Salamanca, la última edición dejó una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos en las dos semanas en que se realizaron las Fiestas de Primavera.

En este sentido, el ex titular de Fiscalización y Control en el período 2018-2021, Agustín García cuestionó la determinación de no desarrollar las Fiestas de Primavera.

En lugar de feria se analiza implementar programa de apoyos económicos.

“Considero que es un error no realizar la Feria o Fiestas de Primavera por parte de nuestro Gobierno Municipal, vamos saliendo de una pandemia de dos años llena de restricciones para los comerciantes, sobre todo para los giros que intervienen en este tipo de eventos ¿Cuánto apoyo económico les pueden dar a cada uno de los comerciantes?, es mejor dejar laborar a los comerciantes, son 750 comerciantes y expositores los que participan en este evento, lo que genera una derrama económica de por lo menos 50 millones de pesos en las dos semanas que dura la festividad, además de activar indirectamente algunos otros sectores comerciales como son el transporte, alimenticio, genera empleos temporales, nos pone en el mapa turístico", argumentó.

En las Fiestas de Primavera participaban alrededor de 750 comerciantes y expositores.





En cuanto al recinto, el ex titular de Fiscalización dijo que si bien no se cuenta con un recinto oficial, se podría realizar nuevamente en el centro donde ya se tiene un antecedente y se puede mejorar el evento con una mejor logística, “con cosas más modernas como los juegos mecánicos más nuevos, pueden contratar alguna empresa especialista en este tipo de eventos y se encargue de acomodar de la forma más conveniente para no molestar a las familias que viven cerca de la zona, siempre se tendrá gente inconforme de todo lo que hagan los gobiernos, así hagan la inversión más millonaria del mundo siempre hay negritos en el arroz, pero es mayor el beneficio económico para los comerciantes y habitantes y sobre todo se ve beneficiada la reestructuración del tejido social en nuestro municipio, y no es necedad ni mala vibra de mi parte para nadie, tómenlo como su conciencia se los permita”, agregó.

Esperan apoyos

Respecto a un posible programa de apoyos económicos a comerciantes, se espera que la autoridad comunique las bases del programa para que los comerciantes puedan inscribirse.

Local Salmantinos aprueban que se destinen apoyos de la feria al comercio local

“Ojalá hagan un programa bien que realmente apoye a la reactivación económica, aunque para nosotros es mejor participar en eventos como ferias, que son muy atractivas para la gente, además ya con dos años en que no se ha realizado si hace falta una verdadera estrategia para la reactivación económica”, consideró Samuel Rodríguez comerciante.

La última feria

Desde hace más de medio siglo estas festividades se desarrollaban año con año, en víspera de la estación del año de la cual tomaron su nombre, sin embargo, la contingencia sanitaria obligó a posponer dicho evento, por lo cual el interés de los salmantinós en ellas se ha incrementado luego de dos años sin que se lleven a cabo.

En la Administración 2018-2021 estas fiestas volvieron a su origen, teniendo en 2019 como lugar de desarrollo las calles de la zona centro y primer cuadro de la ciudad, dejando atrás el recinto ferial de la colonia San Juan Chihuahua que albergó conciertos, circos y juegos mecánicos, además de atracciones muy llamativas para los asistentes como shows de delfines, una plaza de toros itinerante e incluso un palenque que desapareció desde hace más de una década.

Esperan comerciantes bases de programas de apoyo.