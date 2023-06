Sector campesino sufre consecuencias de altas temperaturas

Ante la falta de lluvias y altas temperaturas, el sector campesino es uno de los más golpeados por este fenómeno, de continuar las condiciones climatológicas se estima una afectación en las más de 80 mil hectáreas de siembra de temporal en el estado, así lo informó Héctor Ortega Razo, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Salamanca.

Ante ello, el dirigente comentó que ante esta situación se vislumbra un panorama muy complicado para este sector, ya que estas temperaturas son muy atípicas, nunca antes presentadas en el municipio y que principalmente afectarían las siembras de maíz y sorgo.

“Estamos desesperados, la situación está crítica la temperatura está fuera de control, muy atípica. Nunca habíamos tenido temperaturas tan altas, ahora ni nubes salen. Ahorita todo el estado está siendo afectado, en especial el cultivo de riego ya establecido. En el mes de abril empezamos a regar 80 mil hectáreas de maíz y sorgo, las cuales se están viendo afectadas”, puntualizó.

A pesar que previo al temporal se establecieron dos riegos, se dijo que ello no garantiza que se vaya a dar la cosecha. Ya que, “como 630 mil hectáreas de temporal están como desierto, hablando del sistema de riego. Nosotros tomamos una decisión de conservar el agua para establecer el ciclo de primavera verano y no establecer el invierno, porque tenemos poco agua, poco volumen y es más factible dejarla en la presa para establecer el primavera-verano. El agua de las presas está en las últimas".

Ante la falta de lluvias el dirigente de CNC emitió una recomendación a todos los campesinos para preservar el agua, ya que todavía no existe una fecha concreta para las lluvias. Ortega Razo informó que actualmente en esta situación no existe algún apoyo por parte de otras autoridades, porque si no hay agua, no se podrán realizar las siembras y cosechas de los cultivos en el estado Guanajuatense.

“Así como tenemos los temporales, no hay fecha de que puedan establecerse a no ser que llueva por arriba de los 30 milímetros, si no llueve con qué se establece los temporales; la zona de riego está crítica, la regamos ahorita y en 15 días ya quiere agua de vuelta, la única medida que estamos tomando es tomar el poco volumen que nos queda”, comentó Héctor Ortega Razo.

En este sentido, Ortega Razo dijo que el sector campesino de todo el estado se encuentra a las buenas del “señor" para que llueva, debido a que no existe otra solución.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional se mantendrá la ola de calor máximas de 35 a 40° centígrados en el estado de Guanajuato y seis estados más de la república. También en la Zona Centro de la república, se presentarán cielos despejados y nubosidad dispersa, sin presentarse precipitaciones pluviales. Se presentarán vientos del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras.

Respecto al municipio de Salamanca, durante el fin de semana, se presentarán temperaturas mayores a 37° centígrados, presentando parcialmente el cielo nuboso, sin probabilidades de lluvia. Durante este fin de semana la temperatura mínima pronosticada es de 17° centígrados, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional.