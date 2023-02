Secretaría de Salud registra primer caso importado de dengue en León

León Gto.- El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez aseguró que ya se tiene registrado el primer caso de dengue en León, se trata de una mujer de 47 años de edad, el cual fue picado por el mosquito de dengue tras un viaje a Quintana Roo.

“Ya tenemos un primer caso importado de Quintana Roo, no hemos identificado casos autóctonos, se le dio el seguimiento, se recuperó el paciente, tenemos ya muchos años sin mortalidad, sin casos graves, pero no debemos de confiarnos porque viene el calor, luego la humedad y esos son los elementos ideales para que se desarrolle el mosquito Aedes Aegypti que es el vector transmisor del dengue”, mencionó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así mismo, señaló que la jurisdicción identificó de inmediato, por lo que se pudo contener. Es de mencionar que este caso se detectó en León Guanajuato, en una mujer de 47 años, misma que presentó un síndrome febril, donde tras la revisión de sus familiares se descartó contagios en estos.

“Es buen momento de hacer un recordatorio a la ciudadanía de tapa, lava, voltea y tira y ante cualquier signo o síntoma por enfermedad, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de articulaciones y el antecedente de haber estado en una zona endémica como la costa particularmente acudan de inmediato a su servicio médico”, recalcó.

Será en marzo cuando se realizará la campaña de arranque en las ocho jurisdicciones, con la finalidad de incentivar a la población a que mantengan limpios sus patios y azoteas, es decir, la descacharrización.

Local Orugas de León se suman a modelo alemán de transporte

BRIGADAS

En las brigadas han detectado que la ciudadanía se resiste a dejar pasar a este personal, además que en muchas de las ocasiones al momento de pasar a los hogares hay ausencia de personas en ellas.

“Hoy la población reconoce, apoya a los brigadistas que van con su uniforme, con su gafe de la Jurisdicción Sanitaria, no hemos dejado de invertir esos 164 millones que traemos para el programa de dengue, una brigada de mil 600 elementos distribuidos, las ocho jurisdicciones sanitarias”, explicó.

Foto: Cortesía | Facebook Jurisdicción Sanitaria del Estado de Guanajuato.

VACUNAS DE REFUERZO DE COVID-19

En cuanto al tema de las vacunas de refuerzo, el secretario de salud aseguró que no existe una política pública que determine si se necesita un refuerzo más de estas vacunas, sin embargo, el sector salud se encuentra realizando mediciones de inmunidad y vigilancia epidemiológica, donde una vez realizado este monitoreo se revise qué virus está circulando y el comportamiento de las personas.

“Ustedes han visto que con estos 11 millones de vacunas cumplimos el 93, 94% de la meta de las personas susceptibles a vacunar al menos con una dosis, muchas personas incluso al enfermarse generan anticuerpos, eso es parte de lo que se está estudiando, no solamente estudiamos la inmunidad colectiva o de rebaño, sino la inmunidad, individual, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, va a ser en función de ello que se va a poder determinar si se va a tener que aplicar una política pública de vacunación parecida a la de la influenza, es decir, que una vez que conozcamos perfectamente el comportamiento estacional y tengamos estas mediciones a las que he hecho referencia se va a poder determinar”, explicó Daniel Díaz.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Además, señaló que luego de la aplicación de la segunda dosis a los menores de 11 a 5 años de edad, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Federal, no han definido una tercera aplicación de refuerzo.

“La que está circulando es la Abdala pero mientras no esté autorizada por la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a esperar un poquito porque nosotros terminamos literalmente en diciembre de aplicar las últimas vacunas”, mencionó.

“Hay que resaltar el extraordinario trabajo que hizo el personal de la secretaría, porque a nosotros no se nos caducó ni una sola vacuna, no se nos echó a perder ninguna y eso se refleja en el escenario que tenemos hoy, donde no hay un incremento de casos, ni tampoco de funciones, traemos el 1% de letalidad, casos sí hay, seguimos haciendo pruebas”, finalizó.