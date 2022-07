Sección Fortaleza Sindical presenta a su representante Fernando Sánchez

Fernando Sánchez Granillo, presenta sus propuestas para la dirigencia seccional 45 del estado de Guanajuato, en donde se postulará cómo candidato de la sección Fortaleza Sindical.

En rueda de prensa el maestro Fernando Sánchez Granillo, representante de la planilla Fortaleza Sindical, Planilla Verde, dio a conocer las diferentes propuestas que se estarán realizando si es que llega a ser electo para representar al estado de Guanajuato el próximo 14 de Julio.

Local Busca Rigoberto Macías dirigencia de la Sección 45 del SNTE

El maestro Fernando Sánchez, detalló que durante estos 13 días se encuentran preparados para compartir con sus similares su idea política. “Tres tópicos del los cuales forman parte de nuestro proyecto sindical, el primero que es la esencia del sindicalismo, que corresponde a la defensa de los derechos laborales, de esta manera en la seguridad social tenemos una dualidad muy importante que es la cobertura del servicio médico, ya que tendremos que buscar la manera mediante gestiones con el delegado y subdelegada para que todo el estado de Guanajuato tengan el servicio los trabajadores de la educación, tal es el caso de Tierra Blanca Xichú, Atarjea, Dr. Mora que carecen de servicios médicos y tiene que trasladarse hasta Querétaro”, añadió.

Sánchez Granillo detalló que se debe de dotar con la suficiencia médica en las diversas instancias de Guanajuato. De igual manera explicó que se tiene que buscar de una buena manera los trabajadores de la educación tengan las mejores condiciones para sus préstamos que solicitan.

“Debemos asegurar al máximo que todos los trabajadores continúen con la certeza de su jubilación en este momento la tenemos asegurada hasta el 2071, tenemos que ir por más, por otro lado, en los jubilados que han sido olvidados y no tengan un servicio en el ISSSTE y no tengan un médico especial para ser tratados, y nos es posible que el jubilado no tenga esta preferencia” añadió.

➡ Continúan sin operar cédulas de búsqueda en Salamanca

El representante de la planilla Fortaleza Sindical detalló que todavía se encuentran a tiempo para poder llevar a los municipios de Guanajuato todas sus propuestas antes del cierre de este proceso, el cual será el miércoles 14 del presente mes.