Se tambalea Alianza Federalista: Sinhue

Luego de las elecciones del pasado seis de junio, la Alianza Federalista ha quedado en el limbo.

La próxima salida de cuatro gobernadores que integraban a esta alianza, como son el del Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Colima, así como el cambio de partido en los dos últimos serían algunas de los factores que deberán analizarse por los gobernadores y ver el futuro de la Alianza Federalista, aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Hay que replantear si (la Alianza Federalista) sigue o no sigue y pues no nos hemos reunido, no hay fecha todavía”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





“La Alianza Federalista está todavía en el aire, porque son cuatro gobernadores que se van, terminan su mandato, como son Javier Corral, (Jaime Rodríguez) El Bronco, Silvano (Aureoles) y Nacho Peralta, de Colima, ellos cuatro dejan de estar en la Alianza, entonces hay que replantear si sigue o no sigue y pues no nos hemos reunido, no hay fecha todavía”.

Pero no sólo eso: la misma situación tendrá que analizarse con la otra alianza en la que Guanajuato participa, la Centro Bajío Occidente, integrada por Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, en los dos últimos estados hay cambio de gobernador e incluso el mandatario potosino es emanado del Verde y del Partido del Trabajo, más afines al proyecto de la Cuarta Transformación.





“En cuanto a la Alianza Centro Bajío Occidente hay que revisar los alcances, recuerden que esta alianza la iniciamos tres estados, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, Querétaro cambió de gobernador, San Luis cambió de gobernador, entonces hay que revisar la postura de Jalisco, todavía no nos hemos reunido, ya toca el cambio de presidente, le toca a Aguascalientes ser presidente de la Alianza Centro Bajío, entonces es un tema que se va a abordar sin duda”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que en donde ya hubo acercamiento fue entre los que confirman la Asociaciones de Gobernadores de Acción Nacional, los cuales se reunirán la próxima semana para darle la bienvenida a María Eugenia Campos Galván, virtual gobernadora de Chihuahua, así como a Mauricio Kuri, virtual gobernador de Querétaro.

“Habrá una reunión la próxima semana, en donde se integran los dos nuevos gobernadores electos, que es la de Chihuahua, Maru, y el de Querétaro, Kuri, ellos se estarán integrando a esta reunión previa a su toma de posesión para ir platicando con los de la Goan”.