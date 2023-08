Se suma HUAMAT a las denuncias de habitantes de La Cruz ante tala de árboles

Salmantinos y la asociación ambientalista HUAMAT lucharán por la remediación y recuperación del área pública en la colonia La Cruz, esto luego de que se talaron árboles sin permiso en una de los sitios con mayor contaminación del municipio.

La asociación Humanos Unidos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT) y habitantes de la colonia La Cruz y San Juan de la Presa continúan inconformes ante las acciones de tala de árboles y retiro de tierra en un terreno cercano a la antigua empresa TEKCHEM.

Miguel Ángel, habitante de la colonia La Cruz, indicó que estas acciones se continúan realizando a ojos abiertos sin importar el daño ambiental que se está realizando en los límites de ambas colonias.

“Mi molestia fue porque tumbaron unos árboles, por ello me atreví a juntar a la prensa, para que me ayuden en este sentido porque ellos no tienen que hacer esta tala de árboles, o que nos digan qué van a hacer; yo considero que nos deben de tomar en cuenta para cualquier cosa que hagan. El gobierno federal estatal y municipal no han volteado a ver este lado”, explicó.

En este mismo sentido, explicó que, “No es viable el saneamiento que están haciendo, no le veo motivo; fui con los regidores pero resulta que nadie sabe qué es lo que está pasando a lo que les respondí si no saben qué sucede, para que quiero a ese tipo de gente, porque para eso los pusimos, para que estén al pendiente de lo que sucede en el municipio; antes era un campo de fútbol el cual ya está echado a perder. Pero lo que si aseguro es que no van a hacer lo que pretenden, sacar suciedad de adentro para tapar afuera y no lo voy a permitir y ya no harán trabajos en esa parte”.

Marua Alicia Vázquez Figueroa integrante de HUAMAT, comentó que este lugar ha sido ignorado por los tres niveles de gobierno, además externó que se tiene que hacer un proyecto real de saneamiento, ya que se están por cumplir 23 años de la explosión de la antigua empresa de pesticidas.

“Hasta ahorita no pudiéramos decir que no hay justicia ambiental, todavía tenemos pasivos ambientales; yo creo que este sitio si se tiene que ver, yo llamo a nivel Federal, Estatal y Municipal porque no se vale que ante tantos años se aventaron la bolita de que no es de su competencia, no es conveniente que sea un sitio de recreo, y no lo digo yo, hemos tenido asesoras ambientales. Este sitio tiene que ser restaurado, remediado y ya después de todo el proceso, que la gente de estas colonias decida en que se va a convertir. Creo que es justo que los salmantinos que hemos sido contaminados en un radio de acción tengamos acción de cómo vamos y qué se está haciendo”, añadió.

Ante estas declaratorias se invita a la población salmantina a que se sumen a la lucha, que lleva a cabo el señor Miguel Ángel, así como al gobierno municipal a que se unan a favor de la gente sin tener alguna ganancia política.