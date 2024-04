¿Se sobrecalentó tu teléfono? Aquí te decimos qué hacer

Los celulares pueden sufrir daños debido al calor por varias razones, las cuales pueden ir desde la aparición de una señal de teléfono sobrecalentado hasta reducir la eficiencia de los dispositivos, sin embargo, en la telefonía actual se puede actuar con antelación desde el momento en que aparece la leyenda de equipo sobre calentado, en estos casos se recomienda dejar de usar el aparato hasta que llegue a su temperatura normal en un lugar más fresco o en su caso apagarlo, para evitar daños mayores en sus componentes internos, informó Aldo Medina, técnico en telefonía.

Apagarlos es otra opción.

El técnico destacó que, durante esta temporada es muy común que los dispositivos inteligentes como son tables o celulares emitan una alerta de sobrecalentamiento, debido a que la gente suele traerlos por tiempo prolongado en su pantalón o en lugares, en donde, hace demasiado calor, sin embargo, resulta imposible que pudieran explotar como anteriormente sucedía, ya que cuentan con esquemas de protección que se activa enviando una señala para que se deje de usar.

Señaló que actualmente no se cuenta con reportes de personas que hayan sufrido algún tipo de incidente con sus dispositivos, sin embargo, eso no descarta que los equipos puedan sufrir algún daño mayor si no se atienden las recomendaciones.

“En esta temporada es muy común que los teléfonos celulares se sobrecaliente, porque muchos lo traen en el pantalón y combinado con el calor de tu cuerpo y el de los equipos jalan energía de la batería y tienden a tener un calentamiento con las altas temperaturas, en estos casos, es importante mantenerlos fuera de la ropa para que no se sobrecaliente… afortunadamente muchos teléfonos trae una protección al momento de un sobrecalentamiento”, explicó.

Algunas recomendaciones básicas es evitar el uso de los dispositivos cuando se sobrecalienta, dejar de usarlo, apagar toda aplicación que requiera de mucha energía de la batería, evitar dejarlo conectado, durante las noches cargándose al menos de que se trate del cargador original, ya que, corta la corriente de manera automática.