Se recurrirá a la fuerza pública para ordenamiento comercial

Salamanca, Gto. Tras reconocer la ineficacia del área de Fiscalización y Control para ordenar la periferia del Tomasa Esteves y evitar la invasión vial que ocasiona el comercio semifijo en las calles 5 Mayo y Sánchez Torrado; el alcalde César Prieto advirtió que se establecerá un operativo en conjunto con la Guardia Nacional en el uso de la fuerza pública, para liberar espacios como banquetas, pasos peatonales, cajones de estacionamiento y el arroyo vehicular, problemática que se ha agudizado en los últimos años.

Debido a la invasión de las calles Sánchez Torrado y 5 de Mayo.

“Tendríamos que revisarlo, es Fiscalización junto con Ordenamiento Territorial quienes tienen que estar viendo esta tarea, es un tema complicado, son organizaciones, uniones de personas que luego muchas no son ni siquiera de Salamanca, que vienen de otros lados y que a veces, no hacen caso o hacen por momentos y vuelven a poner su local y es complicado estar atendiendo todos los negocios del municipio, pero tendríamos que ver un operativo ya con Guardia Nacional, a lo mejor con la fuerza pública para poder ordenar lo que es el mercado”, asentó el edil.

Es preciso liberar banquetas, pasos peatonales, cajones de estacionamiento y el arroyo vehicular.

En cuanto a la proximidad de un nuevo proceso electoral y la posibilidad de que la central de abasto sea usada una vez más como estandarte político para promover la intención del voto, César Prieto aclaró que la finalidad del ordenamiento no es afectar las actividades comerciales de ningún comerciante, sino fijar un objetivo común que permita una colaboración entre ambas partes para poder atender las necesidades del inmueble que este año cumplirá 53 años al servicio de los salmantinos.

“Esperemos que no, al final de cuentas todo lo que hacemos es en beneficio de los mismos comerciantes, lo que queremos no es que les vaya mal, ni quitarlos por quitarlos, sabemos que es su medio de subsistencia, lo que queremos es que entiendan que tiene que haber un orden y que ese tipo de circunstancias a nadie beneficia, porque la gente no se puede estacionar, no pueden caminar en el mercado, hay inseguridad y la idea es convencerlos, ya que hablemos con el Gobernador el tema de que si viene el proyecto del mercado, tendremos que sentarnos y decirles como van las cosas y que nos ayuden, no es un tema de quien pude más, es un tema de cómo podemos colaborar y como tener una visión común para mejorar las circunstancias de todos”, apuntó.

En cuanto a un acercamiento con el sector, el munícipe reconoció que aún no se ha dado, pues espera la respuesta de la autoridad estatal sobre retomar el proyecto, para modernizar el mercado el cual se espera pueda consolidarse en la presente administración y que además ya se encuentra validado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

En los últimos cinco años ha proliferado el comercio semifijo sin que se respeten espacios asignados.

“En este momento no hemos tenido, como lo he dicho yo quiero llevarles algo concreto, hacer una reunión para socializar qué implica y pedir lo que es el apoyo (…) primero tengo que ver si el Gobernador lo tiene dentro de lo que nos va a plantear, el se mostró interesado y esperemos que sea una de las muchas obras que vengan para Salamanca (…) es un proyecto que ya se tenía, incluso validado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, donde es una remodelación del mercado que obviamente implica que se muevan o se tengan que mover a las personas durante un tiempo para poder estar haciendo la obra”, agregó.

En conclusión dijo que, al final de cuentas esta es una oportunidad para poder poner orden en el mercado, “si ustedes ven el mercado como estaba planteado desde que se inició, que tiene más de 40 años, ahorita ya lo que era el mercado es el 40% de lo que es ahora, por la invasión que ha habido desde que se han metido, han construido, han metido laminas, si ven el antes y el después que si existe una foto se van a dar cuenta de cuál es el problema que se dio durante muchos años que se permitió la por temas políticos seguramente”, finalizó.