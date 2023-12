Se pretende mejorar la situación de comerciantes en Tomasa Esteves

La presidenta de la comisión de comerciantes comentó que se buscará tener una mejorar la periferia del mercado Tomasa Esteves, para ello han tenido acercamiento con la dirección de Fiscalización para tratar de regular la cantidad de comerciantes.

“Hemos tenido acercamiento con el licenciado Gerson e inclusive me han comentado que los quitan o que les retiran el lugar, pero es que ahí se ponen sin permiso alguno porque es ambulantaje que son de otros municipios no pertenecientes a Salamanca”, comentó Mónica del Carmen Pérez López, presidenta de la comisión de Comerciantes.

El problema del mercado Tomasa Esteves ha estado presentándose en esta zona tras la llegada de comerciantes semifijos ubicados en la periferia del mercado Tomasa Esteves, acción que genera un congestionamiento vehicular en esta central de abastos.

“No tengo la cantidad exacta, pero también retiraron a bastantitos, pero no a todos, yo que sepa no me han venido a buscar si les han levantado una denuncia porque han venido a buscarme mucho e inclusive también con los tianguistas”, comentó.

Para evitar la proliferación de comerciantes, por parte de la dirección de Tránsito y Movilidad del municipio se está llevando a cabo el operativo Barredora para evitar la proliferación de comerciantes en la periferia del mercado.

Durante los días sábado, domingo y lunes en punto de las actividades, en las que se evitado el estacionamiento de vehículos en lugar prohibido, en doble fila y por más tiempo de la hora que permiten los señalamientos viales.

Cabe mencionar que en las últimas fechas, esta central de abastos se han registrado diversos actos en los cuales se han decomisado de sustancias nocivas además de registrarse diversos ataques armados en las inmediaciones de esta central de abastos ubicada en la zona centro del municipio.