Se niega regidora a proporcionar avances de proyectos y compromisos

Además no sesionar como presidente de la Comisión de Comercio desde finales de 2021 y no establecer los avances del compromiso adquirido desde su persona respecto a aportar recurso para la construcción de una techumbre en la telesecundaria de la comunidad El Estanco, la regidora de Morena Mónica del Carmen Pérez López, se negó a dar declaraciones al respecto fundamentando no ser de su agrado este tipo de instrumentos de comunicación, aunado a que afirmó que ello podría causar molestias al alcalde César Prieto.

Local Se comprometen regidores de Morena a brindar recursos para escuela

La regidora morenista, Mónica del Carmen Pérez López, se negó a dar declaraciones, sobre la Comisión de Comercio que ella preside, luego de ser abordada previo a sesión de Ayuntamiento, para tratar una denuncia ciudadana en relación al poco espacio que dejan comerciantes semifijos del mercado Tomasa Esteves.

Ante los cuestionamientos la edil argumentó no querer dar entrevistas, presuntamente porque no son de su agrado.

Aunado a ello, de manera previa evadió el tema al que ella misma se comprometió frente al alcalde César Prieto, cuando dijo a docentes y alumnos de la telesecundaria de la comunidad del Estanco que aportaría recurso del cual reciben los regidores mes a mes para apoyos sociales y de esta manera edificar una techumbre para que los estudiantes pudieran ingerir sus alimentos de manera digna.

Sobre la denuncia ciudadana, transeúntes y consumidores, han señalado que los comerciantes no dejan espacio para pasar entre los puestos, siendo esto molesto, ya que deben recurrir a otras alternativas como bajarse de la banqueta lo que los pone en riesgo, criticaron el operativo “barredora” y acciones de Fiscalización y Control y su titular que de poco o nada han servido.

En este mismo sentido, la presidente de la comisión de Comercio, no ha llamado a sesionar desde finales del año 2021, lo que consideraron como una irresponsabilidad de su parte, pues los salarios los ha seguido cobrando y poco ha hecho en dicha comisión, además de que ella misma argumentó no haber tenido reunión con al titular de Fiscalización y Control para tocar el tema de la denuncia.

“Es una falta de respeto e irresponsabilidad de esta persona, la invasión de la periferia del mercado ha crecido en estos ocho meses de Gobierno en que se han instalado más de seis semifijos en la calle Sánchez Torrado, cuando se dijo que en esta zona no se han otorgado permisos, pero el descontrol es evidente, además de la incapacidad de los regidores y del mismo director de Fiscalización”, sentenció Antonio Razo Amezquita comerciante.