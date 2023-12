Se necesita un cambio de estrategia y de personas: Morena

GUANAJUATO, Gto. (OEM).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, David Martínez Mendizábal, sostuvo que lo que necesita el estado, en materia de seguridad, es un cambio de estrategias que vaya acompañado de un cambio de perfiles.

Esto en relación a la masacre registrada el fin de semana en Salvatierra, a lo que sostuvo que es un tema 100 por ciento de competencia estatal y municipal, autoridades que dijo no han hecho su trabajo.

Sostuvo que no se pueden meter con la juventud, pues tienen el derecho a la diversión, a lo que insistió que no se le puede echar la culpa al gobierno federal en este tema.

“Este es un asunto que tiene que ver con la incapacidad de las autoridades locales en dar seguridad, no tienen para donde hacerse”, expresó.

Sobre las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde nuevamente insistió en la remoción del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, el diputado coincidió con su postura, pero reiteró que también se necesita un cambio de estrategia.

“El tiempo que estuvo como procurador y luego como fiscal, ha sido el tiempo más terrible de la historia política de Guanajuato, somos un panteón, tenemos un escenario trágico de muertes, de niñas y niños, se han registrado más muertes de menores en este estado, de jóvenes, de adultos, de madres buscadoras, así que sí, yo creo que el presidente tiene razón y hay que cambiar la estrategia y a la persona”.

Finalmente, Martínez Mendizábal opinó sobre las declaraciones de la precandidata Libia García Muñoz Ledo, sobre una nueva estrategia den seguridad, a lo que dijo que si el PAN ya reconoce que no ha funcionado la estrategia, la misma tendría que cambiarse en lo inmediato y no esperarse a los tiempos electorales.

“Si ya aceptaron que no ha funcionado como se ha planteado, como lo hemos evidenciado desde anterior legislatura, no sólo es necesario un cambio de personas sino cambio de estrategia, espero que no sea sólo argumento electoral y que meses antes renuncie, porque no se da a conocer la estrategia a la luz pública y no sabemos que modificaciones pertinentes se pudieran hacer”, concluyó.