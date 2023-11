Se incrementa más el número de personas con discapacidad en Salamanca

Héctor Manuel Castañón Vázquez, director de Insadis señaló que en el municipio han ido incrementando el índice de personas con discapacidad, esto tras realizar visitas a diversas comunidades del municipio de Salamanca.





Gracias a los trabajos en conjunto con el DIF municipal han llegado a comunidades alejadas de la ciudad.





“Como tal nosotros no somos un instituto que realice censos, nos regimos a lo que dice el INEGI, nosotros contamos con un porcentaje, de los cuales si se fijan al momento que hablamos de discapacidad no tenemos uno como tal, porque se requiere de un diagnóstico para decir que tiene ´discapacidad; la discapacidad de moda es la psicosocial como el autismo”, señaló.

El titular de esta dependencia, comentó que actualmente, se está haciendo presente dicha enfermedad, relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación, la cual se puede detectar hasta ser una persona mayor o adulto mayor.





La discapacidad de moda es la psicosocial como el autismo.





“No hay traer un diagnóstico para nosotros poder decir que existe tanta gente con discapacidad, recordando que anteriormente no se había trabajado con otras dependencias, ahora gracias a las jornadas integrales con DIF con quienes hemos trabajado en conjunto y llegado a comunidades que no habíamos conocido; la taza sí ha aumentado, porque nos damos cuenta que al momento en las comunidades principalmente tienen una persona con discapacidad y no la sacan la cual no está registrada como tal, y al momento que nosotros le ofrecemos los servicios incluyendo la credencial de discapacidad cada vez se nos suman más”, comentó.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de INEGI en el 2020, en el municipio de Salamanca se tiene un registro aproximado de 13 mil 361 personas con discapacidad.