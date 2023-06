Se estarán llevando a cabo más cambios dentro de la administración municipal

El alcalde César Prieto Gallardo, dió a conocer que continuará la limpia de personal administrativo al interior de su gabinete, tras dar a conocer que hay casos de servidores públicos que no conocen su función.

En días pasados el Gobierno Municipal dio a conocer el cambio del director general de Comunicación Social, a lo que el mandatario salmantino comentó que se tiene el registro de servidores públicos que no desempeñan su trabajo como corresponde.

“A veces me molesto muchísimo porque uno tiene que estar gestionando, ir yendo a tocar puertas y desafortunadamente hay servidores públicos desde el más bajo hasta alto nivel que no se comprometen con la ciudadanía; quien no responda y sea grosero y no brinde el servicio que la gente merece, no tiene cabida en el gobierno que encabezo”, puntualizó.

Ante las quejas por ciudadanos por malos tratos, el edil afirmó que se tienen comunicación con los directores generales, en donde comentó que existen algunas dependencias que trabajan de manera correcta, pero también existen algunas que desde la raíz no tienen interés en mejorar.

“Haré algunos cambios, yo lo he dicho, no le debo nada a nadie, más que al ciudadano, y al que en su momento tenga que ser removido o cambiado tiene que saber que no es personal, aquí tenemos que cumplir y no me va a detener si es mi amigo o conocido; he hablado con algunas áreas que no están haciendo el trabajo que yo deseo y que están en un programa de gobierno y si les preguntas deben de saber cuál es su función o a que punto le abonan a un proyecto general, o no saben por qué están ahí, es decir siguen en una dinámica de continuar como lo hicieron otros gobiernos”

Esta limpia de la administración será de todos los niveles. El alcalde explicó que durante el tiempo que queda de la administración buscarán cumplir con la mayoría de las metas.