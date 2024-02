Se establecerán horarios de recolección de basura

Dentro de la reestructuración y mejora del servicio de recolección de Limpia, se contempla establecer en sus 22 rutas, horarios para el acopio y traslado de los residuos sólidos urbanos; para ello, el director de Servicios Públicos Aarón Gasca Aguinaco reconoció que a pesar de contar con 28 unidades, la participación ciudadana es fundamental para evitar la acumulación y esparcimiento de basura en calles.

“Estamos precisamente trabajando en eso, esperamos que con esas unidades nos sirva para empezar a hacer el análisis de las pruebas de la planeación para detectar aciertos y errores, es un reto que yo tengo en Limpia, establecer horarios de recolección, que también dependen del tráfico vehicular, que no haya ninguna avería en la unidad, que no haya ningún contratiempo, de que en la gasolinera los atiendan rápido, por mencionar algunos; hay varios factores que no dominamos, el clima incluso, pero estamos haciendo ya la planeación para que en su momento sea por horarios y en cuanto suceda se dará a conocer”, asentó.

El pasado lunes 19 de febrero, el municipio adquirió cuatro nuevas unidades, más dos vehículos que donó Petroleros Mexicanos (Pemex), a través de su Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), además de dos camiones de volteo y una camioneta de 3.5 toneladas de carga, con los que se busca mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos.

“Tenemos 28 unidades que tenemos rodando prácticamente, obviamente esto nos sirve para reforzar el parque vehicular de Limpia y aquellas rutas que necesitan refuerzo, por ejemplo Arboledas que ha sido complicadísimo que una sola unidad le dé batería a todo Arboledas es complicado para los propios operadores, con esto se plantea que podamos meter unidades de apoyo”, indicó.

Respecto a las rutas de recolección, el funcionario mencionó que se han mantenido, sin embargo, invitó a la población a corroborar los días en que se realizan las rutas en colonias y comunidades; “ahorita actualmente en la página del municipio se dio a conocer que días pasa por las colonias y comunidades, para que la gente lo pueda consultar ahí mismo”.

En este contexto, con la finalidad de disminuir la cantidad de basura que se ingresa y confina a diario, así como de alargar la vida del Relleno Sanitario, Gasca Aguinaco invitó a la población a reducir el uso de materiales plásticos de solo un uso como bolsas plásticas y popotes, “es primordial que la ciudadanía recicle y rehúse, utilizar accesorios que te permitan usarlos muchas veces, evitar al máximo posible el plástico de un solo uso, por lo que vamos a implementar programas de reciclado y separación de basura”, concluyó.