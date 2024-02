¡Por las nubes! Incrementará precio de mariscos hasta en un 30%

Comerciantes dedicados a la venta de productos marítimos, buscarán mantener sus precios de cara a la temporada de Cuaresma, en la que se espera se tengan algunos incrementos propios de la temporada ante la demanda de camarón, mojarra y ceviche.

“Aquí en Salamanca tenemos la cuestión de que es el lugar donde más barato se encuentra el producto de camarón, mojarra y filetes a comparación de Irapuato y León; tenemos el ceviche en 150 pesos por kilo, camarón para caldo en 160 pesos pero tenderá a subir pero tratamos de mantener nuestros precios a pesar del incremento”, comentó Fernando Conejo comerciante.

El precio de la mojarra varía entre los 80 a 100 pesos,de acuerdo al tamaño de la pieza. En algunos locales dedicados a la venta de productos del mar presentan un incremento aproximado de cinco a 10 pesos. Durante este fin de semana los comerciantes de mariscos dijeron haber tenido buenas ventas, por lo que esperan que para las próximas fechas las ventas pueden incrementarse cercana al miércoles de ceniza.

“La mojarra grande está a 98, 94 y 78 el kilo, el camarón coctelero chico en 120 y 160 el grande; podrá incrementar un costo entre un 30% pero por el momento los precios se mantendrán para no afectar a los bolsillos de la gente; estos incrementos son pequeños por lo que no afecte el bolsillo de los clientes y sobre todo también que estén al pendiente de la calidad de los productos”, añadió el comerciante Alberto.

Los usuarios deben de tener en cuenta las recomendaciones para poder identificar un pescado fresco, las cuales deben de ser que en la piel del pescado se debe de adaptar al tacto de inmediato. Si se queda marcado el dedo, significa que la piel no está firme, por ende el pescado no está fresco, las escamas deben de estar firmes y adheridas a la piel. En las branquias deben de presentar un color rojo intenso. Los ojos de los pescados deben de estar brillosos y tener una consistencia gelatinosa y suave. Al comprar este producto en los mercados el pescado no debe de contar con la piel morada además de tener un olor remitente al océano y no oler a pescado muerto.