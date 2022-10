Se despiden salmantinos de horario de verano

Tras siete mese con hora legal, el horario de verano terminará la madrugada del domingo 30 de octubre y el horario de invierno se establecerá como una hora estándar que regirá a los mexicanos; en ese sentido, algunos salmantinos señalaron que preferían el horario de verano, ya que tenían mayor tiempo para realizar sus actividades, sin embargo, consideraron toca adaptarse a esta nueva disposición del gobierno federal.

Local Se adaptan a horario de verano

“ A mí me hubiera gustado que la hora estándar se basará en el horario de verano, pues siento que me rinde mejor el día y alcanzó hacer más cosas, pero ni modo, tocará adaptarnos como siempre lo hemos hecho”, fueron las palabras de Guadalupe López.

“Me gustaba más el horario de verano, ojala hubiera sido en que se oficializará, porque oscurecía más tarde y así todavía tenias confianza de llegar a casa con luz de día y más ahora que la delincuencia están más fuerte”, dijo Alejandra, estudiante de preparatoria.

Por su parte, hubo quienes se mostraron indiferentes y señalaron que no importa si es horario de verano o invierno, de todos modos se gasta la misma cantidad de luz y pueden hacer sus actividades normales a cualquier horario.

Mientras que otros opinaron que el horario de invierno es el original y por tanto, está bien que se tome como base para generar una hora estándar en casi todo el país.

“El horario de invierno me gusta más, yo creció sin horario de verano y no había ningún problema, me tocó vivir los 26 con los cambios de horario y aunque a veces era molesto, lo cierto, es que no hay ninguna diferencia no ahorro como decían, así que solo queda adaptarnos, por lo menos hasta que llegue otro presidente y vuelva a estipular los cambios de horario, pero el tiempo lo dirá”, dijo María Guerra.

Será a partir de este domingo que el horario de verano desaparezca de manera definitiva y aunque su eliminación está establecida para la mayoría del país, en algunas zonas el horario estacional seguirá vigente como son los estados y municipios ubicados en la zona fronteriza con Estados Unidos, por motivos económicos y turísticos.

A pesar de que el momento exacto para atrasar el reloj una hora es el domingo 30 de octubre a las 2:00 am, se recomienda hacer la modificación desde el sábado 29 de octubre antes de ir a dormir, sin embargo, a veces esto último no es necesario, ya que los dispositivos de inteligentes como celulares o computadoras realiza el cambio de manera automática.