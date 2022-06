Jesús Oviedo se descarta por ahora para gubernatura

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- Jesús Oviedo Herrera, Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, descartó de momento buscar la gubernatura por Guanajuato, ya que está prestando atención al actual trabajo que está realizando en la Secretaría, destacó que acorde a los tiempos se hablaría de una postulación.

En cuanto a la visita a los comités municipales de Acción Nacional, aseguró que se está difundiendo la nueva estrategia, con la intención de tener una sociedad más organizada y más participativa, por ello el trabajo ante la responsabilidad de cómo hacer que la ciudadanía no tema participar. Agregó que actualmente aún no se encuentra viendo el tema de una postulación.

“Nosotros, lo que estamos haciendo es la actividad que nos pidió el gobernador, estamos difundiendo la nueva estrategia, difundiendo los seis objetivos, estableciendo estrategias que estamos haciendo, porque una de las estrategias es la participación ciudadana, queremos una sociedad más organizada y participativa, con mayor conocimiento y eso es lo que estamos haciendo hoy día”, indicó el funcionario.

Respecto a una posible candidatura, el Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato dijo no distraerse con ese tema ya que se trabaja en cumplir la consigna del gobernador de ampliar la cobertura de los diversos programas que están destinados a mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses.

“Hoy día no tenemos esa situación por la necesidad tan alta que tenemos y por el compromiso de llegar a más ciudadanos y ayudarle a más gente en el estado (…) yo lo que creo es que el partido tiene un firme posicionamiento hay un buen trabajo de Gobierno del Estado y la gente así lo entiende, así lo percibe por que el partido siempre ha sido muy solidario y obviamente sobre ese camino se pueden construir muchas cosas”, refirió.

Finalmente, Oviedo Herrera señaló que Acción Nacional se encuentra unido, con muchas coincidencias, además de que es un partido fuerte y tiene un firme posicionamiento; “yo veo un partido que camina bien, que si bien si algunas veces tiene n unas diferencias, las coincidencias en el partido siempre han prevalecido, siempre han triunfado y siempre han salido adelante”, concluyó.

El partido definirá a sus nueve candidatos de gubernaturas en 2024

En este sentido el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez mencionó que será el partido quien decida a su candidato para la contienda por la gobernatura de Guanajuato; “en el 2024 se juegan nueve gubernaturas, de las cuales cinco tienen que ser mujeres y cuatro hombres, ahí ya hay una circunstancia que no había en el 18 y que no hubo antes, falta mucho para empezar a hablar de futurismos, cuando no sabemos si es hombre o es mujer para empezar y en segundo hay que ver el método de selección porque qué tal si va en coalición”, determinó.