Saturación de hospitales en el municipio crea conciencia en la población

Ante la noticia de la saturación hospitalaria para atender a pacientes Covid-19, la ciudadanía mostró más conciencia y apego a la indicación del uso de cubrebocas en espacios públicos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Reparan semáforos en Faja de Oro

En un recorrido por los diferentes espacios públicos de la ciudad el uso de cubrebocas se hizo presente en la mayoría de los transeúntes siendo.

La noticia de la saturación hospitalaria que existe en el municipio el detonante para que la población retomará las medidas sanitarias.

José Miguel, quien trabaja en la zona centro dijo que “conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que más vale prevenir y no quiero sufrir un contagio porque es imposible que no salga a mi trabajo, así que mejor me cuido”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Acuerda gobierno protocolo para reapertura de Iglesias y centros religiosos

Luciana, quien es ama de casa, indicó que ha “visto que los casos de coronavirus han aumentado demasiado. El cubrebocas es una manera simple de cuidarnos por eso lo uso”.

Rosa María, ama de casa comentó que “es importante cuidarnos con tantos contagios que hay en estos días y pues tenemos que salir, así que es mejor cuidarnos”.

Martha expresó que “ahora es obligatorio usarlo para entrar a cualquier lado, hasta al mercado. De esa manera nos obligan a usarlo y está bien, es por nuestro bien”.

Sin embargo aun existe quien por olvido, porque no están acostumbrados o porque no creen en el coronavirus continúan sin usar esta medida de protección.

Juan Carlos, quien practica levantamiento de pesas justificó no usar cubrebocas “Por falta de costumbre. Si creo en la enfermedad, pero se me olvida y por distracción pero si es importante el uso por la gran cantidad de contagios que se están registrando”.