Salmantinos sienten sismo y se angustian

Salamanca, Gto.- Luego de que esta mañana se reportará un sismo de 7.1 grados con epicentro en Oaxaca, una parte de la población salmantina aseguro haber sentido los efectos causados por este movimiento telúrico provocándoles mientras que para otros pasó desapercibido.

Indicaron que sintieron el movimiento de las puertas y cortinas acompañado de mareos, mientras que algunos más dijeron no haberse percatado además de que consideran que en el municipio no existe mucho riesgo. "No de hecho yo no sentí nada, es casi imposible porque Salamanca está situada sobre tepetate y eso las estar bien cimentada", dijo Arturo Gomez.





Bueno yo iba a mi trabajo en el autobús cuando de repente pues como que sentí mareos en un principio pensé que era que algo me había caído mal del desayuno pero posteriormente éste me enteré que había temblado y fue cuando comprendí o lo atribuí a eso y me empece a angustiar.

Marco Antonio González.









"Pues yo estaba viendo la televisión cuando de repente empecé a ver el movimiento de las cortinas es fue una sensación extraña porque nunca había visto que algo así pasará hasta que de repente se cortaron las transmisiones en la televisión lo anunciaron", dijo Soledad Martinez, ama de casa.

"Yo la verdad no sentí nada estaba tomándome un café cuando de repente entre a redes sociales y vi que todo se empezaban a comentar y a reaccionar de que de que se había generado un temblor fue donde me enteré", explicó Rodrigo Razo.

Además de esto en redes sociales los salmantinos también se han expresado de manera cómica al respecto de este tema, con imágenes de “Donde te agarro el temblor o Qué estaban haciendo cuándo cuándo empezó a temblar”.