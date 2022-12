Salmantinos acudieron a visitar a la Virgen de Guadalupe

Como cada año los salmantinos mostraron su devoción y fe a la “Morenita del Tepeyac”, al acudir al Santuario de la Virgen de Guadalupe a dar gracias por todos los milagros realizados durante este año, como el caso de Fernando y María quienes por cinco años consecutivos han acudido a dar gracias a la guadalupana.

Luego de un par de años de celebraciones atípicas restringidas por la contingencia sanitaria del Covid-19, desde temprana hora las diferentes caravanas y peregrinaciones llenaron las calles del primer cuadro de la ciudad, para acudir hasta al santuario de la virgen de Guadalupe a entonar las mañanitas a partir de los primeros minutos de este 12 de diciembre, además de participar en las celebraciones litúrgicas a lo largo del día.Durante tempranas, la afluencia de los asistentes seguía siendo moderada pero sobre todo con la fe que caracteriza a los salmantinos. Tal es el caso de Fernando Gutiérrez López, quien tras encomendarse a la guadalupana, logró salir avante a la enfermedad de la pandemia de Covid-19 y su accidente automovilístico.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ella me ha concedido muchos milagros, actualmente me concedió el milagro de levantarme de la cama, luego de un accidente que tuve de una motocicleta hace un año y le pedí que me diera mucha fuerza y me salvara al igual y que le diera vida y salud para mí y toda mi familia, durante el tiempo de la pandemia quedé en coma y cuando me enteré de que salí positivo, me encomendé a ella, y afortunadamente aquí estamos”, explico Fernando.

De igual manera María Oliva, salmantina de 68 años de edad, refirió que la Virgen de Guadalupe le ha cumplido una gran cantidad de milagros en donde afortunadamente no se ha contagiado por el Covid-19 y la ha apoyado de una manera con la cual ha podido salir adelante a pesar de ya no contar con el apoyo de sus hijos.

“Tengo cinco años viviendo a ver a la virgen en donde le he pedido que me ayude porque ya me quedé sola por la muerte de mi hijo, ella me ha hecho muchos milagros en donde me ha ayudado a poder tener salud y a mis 68 años de edad me he librado de Covid-19”, comentó María.

De igual manera en la calle Padre Marocho, ubicada en el primer cuadro de la ciudad los habitantes de esta colonia llevan de manera ininterrumpida realizando los festejos a la Guadalupana desde hace 38 años, con el apoyo por parte de los vecinos para que esta festividad no se pase desapercibida. En esta celebración por parte de los habitantes cuentan con una imagen la cual es del año de 1956.