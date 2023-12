Salamanca no ha respondido para el apoyo de seguro catastrófico para el campo

Salamanca, Gto. - El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) Paulo Bañuelos Rosales explicó que a más de un mes y medio de presentar una solicitud para la cobertura de seguro catastrófico en el campo, el municipio de Salamanca no ha respondido.

“Nosotros hace aproximadamente desde la última vez que vimos al alcalde le hicimos saber al alcalde a que nos apoye con una parte de 286 mil pesos para que nos apoyen en asegurar la mayor parte del temporal que se tiene en el municipio; esta solicitud la ingresamos hace como un mes y medio aproximadamente y no hemos tenido respuesta”, explicó el secretario de SDAyR.

Lo anterior lo comentó, luego de que Juan Ortega Gasca, regidor del H. Ayuntamiento de Salamanca, diera a conocer que no han recibido el apoyo correspondiente por parte del Gobierno del Estado.

Local Seguros catastróficos comenzará a aplicarse

“Hay que decir las cosas como son, por eso el pueblo y la gente está como está porque no decimos las cosas como son, si yo estuviera fallando yo reconocería que estuvieramos fallando, pero para el campo no está trabajando el gobierno federal; a los 46 municipios se les invitó, yo recuerdo que San José Iturbide le pondrá cerca de dos millones y medio al igual que Valle de Santiago, Pénjamo, Irapuato y León también le pondrán pero Salamanca no nos ha contestado”, señaló.

Además señaló que la falta de respuesta se hace presente en otros municipios de la entidad guanajuatense, señalando que los Gobiernos Municipales confunden los apoyos con cuota energética.

“Yo creo que tenemos que activarla entre marzo y abril porque ahorita vamos a activar la del ciclo otoño invierno 2023-2024, y esa no le estamos pidiendo, les pedimos para el temporal porque hay riesgos de una helda u otra cosa y la gente que no tiene agua es a la que queremos proteger; en Salamanca se cubriría toda la cobertura, no es mucho el dinero que les pedimos, ya que Salamanca no se compara con otros municipios pero Salamanca no nos ha respondido”

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En caso de que no se tenga una respuesta por parte del municipio de Salamanca, el Gobierno del estado tendrá que entrarle por cuenta propia para proteger los campos del municipio.