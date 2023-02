Sacan de circulación 80 unidades de transporte en un año

En un año salieron de circulación alrededor de 80 unidades del transporte público en Salamanca, tras cumplir su vida útil y los cuales fueron detectados a través de programas como la revista mecánica, además también se trabajo en la regularización de sus placas, informó, Daniel Pérez Sequera, Director de Movilidad y Transporte.

En ese sentido, el funcionario municipal, señaló que “vamos caminando muy bien de la mano de los concesionarios hemos tenido pláticas hemos retirado en un año lo que no se hizo en años anteriores retiramos 80 unidades de circulación que ya no cumplían con su vida útil o bien que cumpliendo dentro de su vida útil no estaban en condiciones de uso”.

Pérez Sequera, explicó que, la mayoría de estas unidades ya habían cumplido con su vida útil, es decir, con los 10 años que les corresponde por reglamento, mientras otras no cumplían con las especificaciones técnicas para que estuvieran circulando, sin embargo, siempre y cuando se repongan o las reparan se autoriza su funcionamiento nuevamente, aunque esto dependen de la revisión previa que brinde la dirección.

Para revisar las condiciones de las unidades de transporte público, se efectúa la Revista Mecánica, se trata de un medio que permite a la Secretaría de Movilidad y Transporte, controlar las condiciones físicas y mecánicas de las unidades que prestan el servicio de transporte público en todas sus modalidades.

Por otra parte, dijo que también la dependencia se ha dedicado a invitar a las concesionarias a regularizarse con el replaqueo de sus vehículos, ya que, a principios de la administración se detectaron varias unidades del transporte público sin placas, lo que ocasionó la molestia de la ciudadanía.

“Cuando nosotros llegamos había muchas unidades sin placas si con permiso, pero sin placas, eso provocaba la inquietud de la ciudadanía, nosotros los invitamos a que se regularicen, porque ese trámite no es con nosotros es con el estado”, explicó.

Finalmente, invitó a los operadores del transporte público a conducir con precaución, para evitar accidentes que puedan constarle la vida a los usuarios, asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que los ponga en riesgo.